प्रेमी से बात करने से रोका तो किशोरी ने रची तालाब में डूबने की कहानी

संवाद सूत्र, जागरण. रामपुर मनिहारान (सहारनपुर) : मां ने प्रेमी से बात करने से रोका तो किशोरी ने तालाब में डूबने की कहानी गढ़ दी। बुधवार सुबह से रात तक पुलिस और गोताखोर किशोरी को तालाब में तलाशते रहे, जबकि वह गुरुवार को अपने रिश्तेदारों के यहां पर मिली। पुलिस ने स्वजन को हिदायत देकर किशोरी उन्हें सौंप दी है।

बुधवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गांव के तालाब के पास गोबर डालने के दौरान किशोरी डूब गई थी। उसकी बड़ी बहन ने गांव वालों को यही बताया। गुरुवार सुबह किशोरी को तालाब में ढूंढने के लिए गोताखोर बुलाए गए थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी पास के गांव में अपने रिश्तेदार के पास है। पुलिस ने गांव से किशोरी को बरामद किया। किशोरी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि गांव के ही एक युवक से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा है। उससे फोन पर बात करती थी। इसी दौरान मां ने बातचीत करते देख लिया। फोन छीनने के बाद काफी डांट-फटकार लगाई। गुस्से में आकर किशोरी ने तालाब में डूबने की कहानी गढ़ी। इस साजिश में उसकी बड़ी बहन ने उसका साथ दिया।