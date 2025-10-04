सहारनपुर में 25 हजार के ईनामी का एनकाउंटर, साथी हुआ फरार मगर कब्जे से मिल गया ये सामान

थाना फतेहपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी बदमाश नदीम को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में नदीम गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। नदीम पर हत्या के प्रयास और गोवंश हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं और पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है।

संवाद सूत्र, छुटमलपुर (सहारनपुर)। थाना फतेहपुर पुलिस की कार्यवाही में पच्चीस हजार रूपये का इनामी शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बदमाश भागने में सफल हो गया। बदमाश के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस, दो हजार रूपये नकद व पल्सर-220 मोटर साइकिल बरामद की गई है।

थाना अध्यक्ष फतेहपुर विनय शर्मा ने बताया कि अपनी टीम के साथ शाम के समय छुटमलपुर हाईवे कट के पास चैकिंग कर रहे थे। तभी छुटमलपुर फ्लाईओवर के नीचे से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया,परंतु वे नही रूके।

पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए हाईवे के नीचे वाले रास्ते से गांव बड़कला की तरफ भागने लगे। जिस पर पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। तो कुछ दूरी पर बाग के पास बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई।

पुलिस टीम को नजदीक आते देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फिर से फायरिंग कर दी और मोटरसाइकिल छोड़कर बाग की तरफ भागने लगे। जिस पर पुलिस टीम द्वारा भी अपनी रक्षा में जवाबी फायरिंग की गई।जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार बदमाश की पहचान नदीम पुत्र फय्याज उर्फ छोटा निवासी ग्राम गंदेवड़ा के रूप में की गई है।पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, तीन कारतूस,एक खोखा कारतूस व एक पल्सर 220 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।

एक बदमाश घने बाग का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश हेतु लगातार कांबिंग अभियान चलाया जा रहा है। घायल बदमाश नदीम थाना फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी व 25 हजार का ईनामी बदमाश है। जिस पर गो हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर आदि के तहत जनपद सहारनपुर व उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों में लगभग बारह से अधिक मुकदमे दर्ज है।