पहली ट्रिप में सहारनपुर से लखनऊ के लिए एक मिनट की देरी से रवाना हुई वंदे भारत, 90 फीसदी सीटें रहीं खाली

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार सहारनपुर-लखनऊ (गोमतीनगर) वंदे भारत ट्रेन पहली ट्रिप के लिए एक मिनट की देरी से रवाना हुई।

गाड़ी संख्या 26503 वंदे भारत एक्सप्रेस का सहारनपुर से चलने का समय सुबह 5:05 बजे निर्धारित है। बुधवार को पहली ट्रिप में यह ट्रेन एक मिनट देरी से सुबह 5:06 बजे रवाना हुई। आठ कोच व 530 सीट वाली ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस की तर्ज पर एसी चेयरकार व एक्जक्यूटिव क्लास मात्र दो श्रेणी रखी गई है।