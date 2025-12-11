यूपी के इस जिले में बांग्लादेशी–रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च, 35 लोग मिले संदिग्ध

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने अवैध रूप से जिले में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या और बाहरी लोगों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चलाया।

सोमवार देर शाम से शुरू हुए इस अभियान में पुलिस ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, खलासी लाइन और कुतुबशेर थाना क्षेत्र की झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे लोगों की पहचान कर जांच की।

इस दौरान दस्तावेज और आईडी पर संदेह जताते हुए 35 लोग संदिग्ध मिले। पुलिस इन लोगों का सत्यापन करने में जुटी है। पुलिस को संदेह है कि इन लोगों में बाहरी और बांग्लादेशी नागरिक भी हो सकते हैं।

पुलिस की टीम अभियान के दौरान शहर के अलग-अलग स्थानों पर पहुंची। टीमों ने करीब 40 झुग्गी, झोपड़ी समेत बस्तियों में घर-घर दस्तक दी। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एनसीआर कार्ड सहित अन्य पहचान संबंधी कागजात मांगे।