    यूपी के इस जिले में बांग्लादेशी–रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च, 35 लोग मिले संदिग्ध

    By Sanju Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:24 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 35 संदिग्धों की पहचान की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की ...और पढ़ें

    सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर बाहरी लोगों की जांच करती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने अवैध रूप से जिले में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या और बाहरी लोगों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चलाया।

    सोमवार देर शाम से शुरू हुए इस अभियान में पुलिस ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, खलासी लाइन और कुतुबशेर थाना क्षेत्र की झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे लोगों की पहचान कर जांच की।

    इस दौरान दस्तावेज और आईडी पर संदेह जताते हुए 35 लोग संदिग्ध मिले। पुलिस इन लोगों का सत्यापन करने में जुटी है। पुलिस को संदेह है कि इन लोगों में बाहरी और बांग्लादेशी नागरिक भी हो सकते हैं।

    पुलिस की टीम अभियान के दौरान शहर के अलग-अलग स्थानों पर पहुंची। टीमों ने करीब 40 झुग्गी, झोपड़ी समेत बस्तियों में घर-घर दस्तक दी। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एनसीआर कार्ड सहित अन्य पहचान संबंधी कागजात मांगे।

    इस दौरान पुलिस ने 35 लोगों को चिंहित किया है। जो संदिग्ध हैं। ये लोग पुलिस की निगरानी में हैं। क्योकि इन लोगों की जांच में दस्तावेजों में खामियां सामने आई हैं।

    पुलिस को संदेह है कि इनमें बांग्लादेशी रोहिंग्या और बाहरी लोग हो सकते हैं। पुलिस इन लोगों के दस्तावेजों की जांच करा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनपद में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ने से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्कता आवश्यक हो गई है।

    संदिग्ध लोगों की पूरी सूची तैयार कर ली गई है और संबंधित विभागों को भेजी जा रही है। सत्यापन के बाद जिन व्यक्तियों के दस्तावेज या पहचान उचित नहीं पाए जाते हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


    जनपद में बांग्लादेशी और बाहरी लोगों की घुसपैठ को लेकर जनपद में टॉर्च अभियान चलाया गया है। जनता से भी अपील है कि यदि किसी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दें या बिना पहचान के लोग रह रहे है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। इससे जिले में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

                                                                                          आशीष तिवारी, एसएसपी।