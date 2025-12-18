UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में मेरठ का बदमाश गिरफ्तार, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत डेढ़ दर्जन मुकदमे हैं दर्ज

संवाद सूत्र जागरण, सहारनपुर। हरोड़ा पाली मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित अभियुक्त पुलिस की गोली से घायल हुआ। घायल बदमाश को सीएचसी हरोड़ा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस व एक खोखा बरामद किया।

जानकारी देते हुए एसओ प्रवेश शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर शाम चांदपुर रोड पर बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला था। 16/17 दिसंबर की रात्रि में कस्बा चौकी प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ अपनी प्राईवेट गाड़ी से ग्राम हरोड़ा से ग्राम पाली जाने वाली रोड पर गश्त कर रहे थे।