UP Police Encounter: सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौ हत्या का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और गौ हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भागने की कोशिश में आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बेहट क्षेत्र के गांव ढाबा के पास सघन चेकिंग कर रही थाना मिर्जापुर पुलिस की कार सवार गौ हत्या के आरोपितों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में थाने के एक मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपित साऊद टांग में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि उसका एक साथी फरार हो गया।
मौके से पुलिस ने स्कॉर्पियों, तमंचा व कारतूस आदि बरामद किए। सीओ एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि पुलिस रात के समय लगातार सघन गश्त और चेकिंग अभियान चला रही है। थाना मिर्जापुर की हथनीकुंड चौकी पुलिस टीम द्वारा गांव ढाबा के निकट चेकिंग की जा रही थी।
तभी नहर के रास्ते से ढाबा पुलिया की ओर एक कार आती दिखाई दी जिसे पुलिस ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया लेकिन उन्होंने कार नहीं रोकी और गांव मढ़ती की ओर कच्चे रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी।
पुलिस ने उसका पीछा किया तो आगे रास्ता संकरा होने के कारण उसमें सवार दो लोग गाड़ी को छोड़कर बाग की ओर भागने लगे। तभी पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस को नजदीक आता देख उन्होंने फायरिंग कर दी। जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की।
एक गोली कार से भागे हुए व्यक्ति की टांग में लगी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़ा गया साऊद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी गांव रायपुर थाना मिर्जापुर था। यह थाना मिर्जापुर पर दर्ज एक गौ हत्या के मुकदमे में वांछित भी चल रहा था। इसके खिलाफ थाने पर गौ हत्या व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य पांच अभियोग भी दर्ज हैं।
