UP Police Encounter: सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौ हत्या का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बेहट क्षेत्र के गांव ढाबा के पास सघन चेकिंग कर रही थाना मिर्जापुर पुलिस की कार सवार गौ हत्या के आरोपितों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में थाने के एक मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपित साऊद टांग में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि उसका एक साथी फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके से पुलिस ने स्कॉर्पियों, तमंचा व कारतूस आदि बरामद किए। सीओ एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि पुलिस रात के समय लगातार सघन गश्त और चेकिंग अभियान चला रही है। थाना मिर्जापुर की हथनीकुंड चौकी पुलिस टीम द्वारा गांव ढाबा के निकट चेकिंग की जा रही थी।

तभी नहर के रास्ते से ढाबा पुलिया की ओर एक कार आती दिखाई दी जिसे पुलिस ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया लेकिन उन्होंने कार नहीं रोकी और गांव मढ़ती की ओर कच्चे रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी।

पुलिस ने उसका पीछा किया तो आगे रास्ता संकरा होने के कारण उसमें सवार दो लोग गाड़ी को छोड़कर बाग की ओर भागने लगे। तभी पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस को नजदीक आता देख उन्होंने फायरिंग कर दी। जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की।