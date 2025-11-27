SIR के लिए गणना फार्म भरते समय बंगलादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, 15 साल पहले आया था बंगाल
हुगली के डानकुनी में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ। उस पर आरोप है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत एक मृत व्यक्ति के नाम पर गणना फार्म भरने की कोशिश की। मृतक के परिवार ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नदीम सरदार नामक यह व्यक्ति 15 साल पहले बंगाल आया था और उसने 4,000 रुपये देकर आधार कार्ड बनवाया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। हुगली जिले के डानकुनी में 15 साल से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिये को एक मृत व्यक्ति के नाम पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) के तहत गणना फार्म भरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरोपित को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले बंगाल में आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नामक एक व्यक्ति को 4,000 रुपये देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था।
कैसे पकड़ा गया बांग्लादेशी
वह तब पकड़ा गया जब उसने स्थानीय बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से नौ साल पहले मर चुके मोहसिन खान का गणना पत्र हासिल किया और उसे भरने की कोशिश कर रहा था।
माथुर डांगी गांव के वार्ड नंबर 20 के मोहसिन खान के परिवार के सदस्यों ने हालांकि विवरण देखने के बाद इस धोखाधड़ी को भांप लिया और उसे पकड़कर डानकुनी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के लिए नदीम सरदार और रोबिन को श्रीरामपुर अदालत में पेश किया।
