SIR के लिए गणना फार्म भरते समय बंगलादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, 15 साल पहले आया था बंगाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। हुगली जिले के डानकुनी में 15 साल से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिये को एक मृत व्यक्ति के नाम पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) के तहत गणना फार्म भरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरोपित को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले बंगाल में आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नामक एक व्यक्ति को 4,000 रुपये देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था।