Panchkula-Dehradun Highway: खनन सामग्री लदे डंपर के नीचे दबने से कार सवार सात लोगों की मौत, मृतकों में मां-बेटा व रिश्तेदार भी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंचकूला-देहरादून हाईवे पर सैयद माजरा अंडरपास के निकट शुक्रवार सुबह करीब सवा 10 बजे खनन सामग्री से लदे डंपर के नीचे दबने से कार सवार सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां-बेटा और रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है।

गंगोह निवासी मामा ऋषिपाल की मौत होने के चलते शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे गागलहेड़ी थानाक्षेत्र के गांव सोना निवासी 26 वर्षीय संदीप, अपनी मां 55 वर्षीय रानी के साथ शोक में शामिल होने के लिए कार से ननिहाल जा रहा था। संदीप के साथ उसकी बहन 26 वर्षीय जुली देवी, बहनोई 28 वर्षीय शेखर सैनी, मौसी के बेटे 20 वर्षीय विपिन, भाई के ससुर 58 वर्षीय उमेश सैनी और तीन वर्षीय भांजा अनिरुद्ध भी कार में सवार थे।

आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को सचना दी। पुलिस ने क्रेन और जेसीबी बुलाकर डंपर को सीधा कराया और खनिज सामग्री के नीचे दबे कार सवारों को निकाला। कार पूरी तरह खराब हो चुकी थी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को निकाला। पुलिस ने उन्हें सीएचसी फतेहपुर और एसबीडी जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने बच्चे समेत सातों लोगों को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, हादसे में सात लोगों की मौत की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतकों के स्वजन को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच हंगामा बढ़ते देख गागलहेड़ी के साथ ही फतेहपुर और देवबंद थाना प्रभारी भी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शाहनवाज भी घटनास्थल पर पहुंच गए और अधिकारियों से वार्ता की। घंटों तक ग्रामीण हाईवे पर डटे रहे।