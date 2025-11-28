Language
    Panchkula-Dehradun Highway : डंपर के नीचे दब गईं सांसें, जिसने भी मंजर देखा... रुह कांप गई

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    पंचकूला-देहरादून हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में डंपर ने कई लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर चीख-पुकार मची थी और मंजर देखकर लोगों की रूह कांप उठी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच जारी है।

    सोना-सैयद माजरा अंडरपास पर डंपर पलटने से चकनाचूर कार के पास लगी लोगों की भीड़। जागरण


    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। देहरादून-पंचकूला हाईवे पर सोना–सैयद माजरा अंडरपास के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसके नीचे कार पूरी तरह दब गई। डंपर पलटने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर चीख-पुकार मचती दिखाई दी। हर कोई लोगों को बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा था। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद कार में सवार सात लोगों को बाहर निकाला। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों की रुह कांप उठी, जिसने भी सुना और देखा हर कोई सन्न रह गया।

    घटनास्थल पर लोगों ने कार के ऊपर भारी डंपर चढ़ा देखकर लोगों के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन कार बुरी तरह दब जाने के कारण किसी को बाहर निकाल पाना आसान न था। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति स्वजन को फोन करके हादसे की सूचना देने तक का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सूचना पर गागलहेड़ी थाना पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से डंपर को हटाने और कार में फंसे लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया गया।

    इस दौरान अंडरपास मार्ग पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और मातम का माहौल था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अंडरपास के पास भारी वाहन अक्सर तेज रफ्तार से गुजरते हैं। जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण, स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है।

    हादसे के दौरान मार्ग रहा बंद, थमे वाहनों के पहिये
    हादसे के दौरान पुलिस और आसपास के लोग अभियान चलाकर शवों को बाहर निकालने में जुटे रहे। काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। इस दौरान हाइवे पर वाहनों की कतार लग गई। वाहनों को दूसरे रास्ते से होते हुए हाइवे से रवाना करना पड़ा।