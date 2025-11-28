Panchkula-Dehradun Highway : डंपर के नीचे दब गईं सांसें, जिसने भी मंजर देखा... रुह कांप गई

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। देहरादून-पंचकूला हाईवे पर सोना–सैयद माजरा अंडरपास के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसके नीचे कार पूरी तरह दब गई। डंपर पलटने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर चीख-पुकार मचती दिखाई दी। हर कोई लोगों को बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा था। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद कार में सवार सात लोगों को बाहर निकाला। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों की रुह कांप उठी, जिसने भी सुना और देखा हर कोई सन्न रह गया।

इस दौरान अंडरपास मार्ग पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और मातम का माहौल था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अंडरपास के पास भारी वाहन अक्सर तेज रफ्तार से गुजरते हैं। जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण, स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है।