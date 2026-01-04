सहारनपुर में आरोपित महिला को पुलिस की हिरासत से छुड़ाया, आरोपिता को पकड़ने गई फोर्स

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। गांव घाटमपुर में वांछित महिला तस्कर को पकड़ने गई पुलिस का ग्रामीणों ने घेराव करके आरोपित को हिरासत से छुड़ा लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक सभी आरोपित फरार हो चुके थे। नकुड़ थाने की अंबेहटा चौकी के इंचार्ज नीरज पंवार शनिवार को एनडीपीएस के मामले में फरार चल रही आरोपित महिला अफसाना को पकड़ने के लिए गांव में पहुंचे।

यहां ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। चौकी इंचार्ज के साथ बहस हुई और पुलिस का घेराव कर आरोपित भाग निकले। इंटरनेट मीडिया पर किसी ने वीडियो प्रसारित कर दिया। इसमें पुलिस और लोगों के बीच धक्का-मुक्की, सामान को लेकर छीना-झपटी दिखाई दे रही है।

आरोपित घर छोड़कर फरार इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हो चुके थे। स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया है। इस मामले में सीओ नकुड़ रुचि गुप्ता का कहना है कि पुलिस गांव घाटमपुर में आरोपित महिला को पकड़ने पहुंची थी।