    सहारनपुर में आरोपित महिला को पुलिस की हिरासत से छुड़ाया, आरोपिता को पकड़ने गई फोर्स

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:26 AM (IST)

    सहारनपुर के घाटमपुर गांव में पुलिस एक वांछित महिला तस्कर अफसाना को गिरफ्तार करने गई थी। ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और धक्का-मुक्की कर महिला को हिर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। गांव घाटमपुर में वांछित महिला तस्कर को पकड़ने गई पुलिस का ग्रामीणों ने घेराव करके आरोपित को हिरासत से छुड़ा लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक सभी आरोपित फरार हो चुके थे। नकुड़ थाने की अंबेहटा चौकी के इंचार्ज नीरज पंवार शनिवार को एनडीपीएस के मामले में फरार चल रही आरोपित महिला अफसाना को पकड़ने के लिए गांव में पहुंचे।

    यहां ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। चौकी इंचार्ज के साथ बहस हुई और पुलिस का घेराव कर आरोपित भाग निकले। इंटरनेट मीडिया पर किसी ने वीडियो प्रसारित कर दिया। इसमें पुलिस और लोगों के बीच धक्का-मुक्की, सामान को लेकर छीना-झपटी दिखाई दे रही है।

    आरोपित घर छोड़कर फरार 

    इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हो चुके थे। स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया है। इस मामले में सीओ नकुड़ रुचि गुप्ता का कहना है कि पुलिस गांव घाटमपुर में आरोपित महिला को पकड़ने पहुंची थी।

    वह एनडीपीएस के मामले में वांछित है। इस दौरान लोगों ने विरोध किया और टीम के साथ धक्का मुक्की की और आरोपित महिला को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार करा दिया। फुटेज के जरिए आरोपितों की पहचान कराई जा रही है। जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।