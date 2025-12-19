सहारनपुर में 87 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, 22 दिसंबर तक मांगी गईं आपत्तियां

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। जनपद में कुल 87 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति ने उक्त केंद्रों को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद बुधवार रात में उक्त सूची को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही परिषद ने 22 दिसंबर तक सूची पर आपत्ति मांगी हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि जनपद में यूपी बोर्ड के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 10 में 35,795 तथा कक्षा 12 में 30,937 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है।

इसमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर विद्यालय व छात्र आवंटन की स्थिति भी स्पष्ट कर दी गई है। यदि इस पर किसी भी छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को कोई आपत्ति हो तो वह उचित कारण व साक्ष्य सहित संबंधित विद्यालय की आईडी से परिषद के पोर्टल पर 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद किसी भी आपत्ति पर पर विचार नहीं किया जाएगा।