    सहारनपुर में 87 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, 22 दिसंबर तक मांगी गईं आपत्तियां

    By Vishva Pratap Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:28 AM (IST)

    सहारनपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 87 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्तियां ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। जनपद में कुल 87 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।

    डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति ने उक्त केंद्रों को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद बुधवार रात में उक्त सूची को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही परिषद ने 22 दिसंबर तक सूची पर आपत्ति मांगी हैं।

    जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि जनपद में यूपी बोर्ड के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 10 में 35,795 तथा कक्षा 12 में 30,937 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है।

    इसमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर विद्यालय व छात्र आवंटन की स्थिति भी स्पष्ट कर दी गई है। यदि इस पर किसी भी छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को कोई आपत्ति हो तो वह उचित कारण व साक्ष्य सहित संबंधित विद्यालय की आईडी से परिषद के पोर्टल पर 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद किसी भी आपत्ति पर पर विचार नहीं किया जाएगा।

    मंडल में तीन केंद्रों पर होगी संस्कृत परीक्षा

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। मंडलीय समिति की बैठक के बाद मंडल में तीन परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर सहमति बनी।

    इनमें से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली तीनों जिलों में एक-एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सहारनपुर में एसबीबीए इंटर कॉलेज धोबीघाट में 89 विद्यार्थी, मुजफ्फरनगर में श्री शुकदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय शुक्रताल में 193 छात्र-छात्राएं और शामली में जनता वैदिक इंटर कालेज बहावड़ी में 93 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे।

    संयुक्त शिक्षा निदेशक सहस्रांशु सुमन ने बताया कि केंद्र निर्धारण पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 22 दिसंबर को अपराह्न दो बजे तक मंडल कार्यालय में लिखित शिकायत उपलब्ध करा सकता है ताकि आपत्ति का निराकरण कर संस्कृत शिक्षा परिषद को परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी जा सके।