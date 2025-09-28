स्मार्ट सिटी सहारनपुर में बड़ा फैसला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में आय बढ़ाने को लेकर बना ये प्लान

सहारनपुर में स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में आय वृद्धि और गांधी स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी के विस्तार पर जोर दिया गया। छात्रों के लिए नई सदस्यता योजनाओं और जीआईसी परिसर में कार्यक्रमों के आयोजन का सुझाव दिया गया। पुरानी सब्जी मंडी की दुकानों के आवंटन और निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। स्मार्ट सिटी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की एक बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी की आय बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा निगम परिसर स्थित गांधी स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी में सुविधाओं के विस्तार पर सहमति बनी।

इसमें छात्रों के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही ई-बुक्स एवं फिजिकल बुक्स के लिए अलग-अलग सदस्यता योजना शुरू करने पर विचार किया गया। बैठक मंडलायुक्त और स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष अटल कुमार राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सुझाव दिया कि जीआईसी परिसर में नवनिर्मित सभागारों में मिशन शक्ति पर आधारित कार्यक्रम और स्मार्ट सिटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। ताकि उनका प्रचार-प्रसार हो सके।

भविष्य में राजस्व वृद्धि के लिए उसका उपयोग किया जा सके। सभी ने उस पर सहमति व्यक्त करते हुए स्मार्ट सिटी बोर्ड की आगामी बैठक नेहरू मार्केट स्थित जीआइसी सभागार में ही आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा पुरानी सब्जी मंडी स्थित सौ दुकानों को जल्द आवंटित करने के निर्देश दिए गए। वहीं 15 विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई। जिनसे भविष्य में स्मार्ट सिटी का राजस्व बढ़ाया जा सके। इस संबंध में स्मार्ट सिटी के सीईओ/नगरायुक्त सिपू गिरि ने भी सुझाव दिए।

निर्माणाधीन दो परियोजनाओं का कार्य दिसंबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश भी बोर्ड द्वारा दिए गए। निगम परिसर स्थित गांधी स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी में सुविधाओं के विस्तार पर सहमति बनी। इसमें छात्रों के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही ई-बुक्स एवं फिजिकल बुक्स के लिए अलग-अलग सदस्यता योजना शुरू करने पर विचार किया गया।