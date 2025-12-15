Saharanpur: ग्रामीण इलाकों की खस्ताहाल सड़कों और पुलिया की बदलेगी सूरत, 12 करोड़ से होगा मरम्मत कार्य 

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले के मुख्य मार्गों से जुड़ने वाले खस्ताहाल ग्रामीण संपर्क मार्गों के सुधारीकरण का काम जल्द शुरू होगा। लाेक निर्माण विभाग द्वारा 12 करोड़ की लागत से सड़कों की विशेष मरम्मत, पुलिया और आरसीसी नालों का निर्माण कराया जाएगा। शासन द्वारा 4.19 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है।

पिछले काफी समय से सहारनपुर देहात, बेहट व नकुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की विशेष मरम्मत आदि के लिए जिले से 2400 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे।

शासन ने 17 कार्यों के लिए 11 करोड़ 99 लाख 55 हजार की स्वीकृति देकर चार करोड़ 19 लाख 83 हजार की राशि जारी की है। 17 कार्यों का निर्माण पूरा होने से 37 गांवों की दो लाख से अधिक की आबादी को सीधे फायदा मिलेगा।

वहीं फतेहपुर मुजफ्फराबाद कलसिया मार्ग से गेल्लेवाला मार्ग की मरम्मत 83.77 लाख, जनता मार्ग से पीकी देवला बिजोपुर भोजपुर मार्ग पर क्षतिग्रसत पुलिया का निर्माण 60.83 लाख, मुजफ्फराबाद ब्लॉक से फाखरपुर नवादा मुजफ्फरपुर मार्ग की मरम्म्त 44.13 लाख, सुंदरपुर नौरंगपुर जसमौर मिर्जापुर मार्ग पर मदनपुरा के हिंडन नदी पर रपटे की मरम्मत 54.52 लाख, भगवानपुर गागलहेड़ी मार्ग पर बॉक्स कलवर्ट का निर्माण 68.02 लाख।