Saharanpur: ग्रामीण इलाकों की खस्ताहाल सड़कों और पुलिया की बदलेगी सूरत, 12 करोड़ से होगा मरम्मत कार्य
सहारनपुर के ग्रामीण इलाकों में सड़कों और पुलिया की हालत सुधरेगी। 12 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत कार्य किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले के मुख्य मार्गों से जुड़ने वाले खस्ताहाल ग्रामीण संपर्क मार्गों के सुधारीकरण का काम जल्द शुरू होगा। लाेक निर्माण विभाग द्वारा 12 करोड़ की लागत से सड़कों की विशेष मरम्मत, पुलिया और आरसीसी नालों का निर्माण कराया जाएगा। शासन द्वारा 4.19 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है।
पिछले काफी समय से सहारनपुर देहात, बेहट व नकुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की विशेष मरम्मत आदि के लिए जिले से 2400 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे।
शासन ने 17 कार्यों के लिए 11 करोड़ 99 लाख 55 हजार की स्वीकृति देकर चार करोड़ 19 लाख 83 हजार की राशि जारी की है। 17 कार्यों का निर्माण पूरा होने से 37 गांवों की दो लाख से अधिक की आबादी को सीधे फायदा मिलेगा।
इसके अलावा इन मार्गों से निकलने वाले हजारों वाहनों का आवागमन सुचारू हो सकेगा। नोडल अधिकारी व अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र के अनुसार स्वीकृत कार्यों के निर्माण के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।
इन सड़कों और पुलिया का होगा निर्माण
खेड़ामवात से चकबीबीपुर मार्ग की विशेष मरम्मत-56.44 लाख, रूड़की पंचकुला मार्ग से असदपुर मार्ग 65.30 लाख, कुतुबपुर से वाजिदपुर मार्ग पर बॉक्स कलवर्ट-सीसी नाली निर्माण-77.02 लाख, नकुड़-शाहजहांपुर-चिलकाना मार्ग के दुमझेड़ा आबादी में नाला निर्माण-72.44 लाख, सहारनपुर चिलकाना गंदेवड़ मार्ग पर धौलाहेड़ी आबादी में आरसीसी नाला निर्माण 73.57 से होगा।
वहीं फतेहपुर मुजफ्फराबाद कलसिया मार्ग से गेल्लेवाला मार्ग की मरम्मत 83.77 लाख, जनता मार्ग से पीकी देवला बिजोपुर भोजपुर मार्ग पर क्षतिग्रसत पुलिया का निर्माण 60.83 लाख, मुजफ्फराबाद ब्लॉक से फाखरपुर नवादा मुजफ्फरपुर मार्ग की मरम्म्त 44.13 लाख, सुंदरपुर नौरंगपुर जसमौर मिर्जापुर मार्ग पर मदनपुरा के हिंडन नदी पर रपटे की मरम्मत 54.52 लाख, भगवानपुर गागलहेड़ी मार्ग पर बॉक्स कलवर्ट का निर्माण 68.02 लाख।
भगवानपुर -गागलहेड़ी अन्य जिला मार्ग पर बॉक्स कलवर्ट का निर्माण 87.88 लाख, भगवानपुर गागलहेड़ी मार्ग पर बॉक्स कलवर्ट का निर्माण 88.04 लाख, पीरमाजरा महंगी धानवा मार्ग की विशेष मरम्मत 47.43 लाख, तीतरों से पहलहेड़ी मार्ग पर बॉक्स कलवर्ट का निर्माण एवं विशेष मरम्मत 62.71 लाख, गंगोह सैराजपुर सय्यद मार्ग से यमुना बांध तक विशेष मरम्मत 82.82 लाख, अंबेहटा ढायकी कैंडल सिंहखेड़ा नैनखेड़ी मार्ग की मरम्मत-99.06 लाख, सतसरा बहताेलपुर खानपुर तीतरों मार्ग की मरम्मत 75.57 लाख से होगी।
