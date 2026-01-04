Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पुलिस अलर्ट मोड पर... 2043 आरोपितों को हुई सजा, 212 को आजीवन कारावास

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:38 PM (IST)

    डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश पर सहारनपुर मंडल में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। सालभर में 2043 आरोपितों को सजा हुई, जिनमें 212 को ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर।अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए डीआइजी अभिषेक सिंह के निर्देशन में पुलिस ने जनपद में विभिन्न अभियान चलाए। इस दौरान बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सालभर में गैंग्स्टर एक्ट, नशा तस्करी, महिला अपराध से जुड़े मामले, हत्या, लूटपाट करने वाले आरोपितों की गिरफ्तारी की गई।

    सहारनपुर मुजफ्फरनगर और शामली में कुल 299 मुठभेड़ हुईं। पुलिस की गोली लगने से 340 बदमाश घायल हुए, जबकि 12 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया। इसके अलावा 546 बदमाशों को पकड़कर जेल भेजा गया। इसके अलावा मंडल के तीनों जनपदों में 2043 आरोपितों केा सजा हुई है। शामली एक आरोपित को मृत्युदंड मिला और 212 आजीवन कारावास के अलावा 122 आरोपितों को दस वर्ष और उससे अधिक की सजा हुई है। बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए अभियान जारी है।

    गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई
    जनपद कुल पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी कुर्की
    सहारनपुर       46         203

    मुजफ्फरनगर   85         299
    शामली          16         64

    कुल             147       566 08
    नशा तस्करों के खिलाफ हुई कार्रवाई

    जनपद कुल पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी नशा बरामद का मूल्य

    सहारनपुर     209    265               28.25 लाख
    मुजफ्फरनगर 53      85                 12.12 लाख

    शामली        91      114               19.15 लाख
    कुल            353    466              59.53 करोड़

    एनडीपीएस के तहत की गई कार्रवाई

    जनपद            कुल     पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी
    सहारनपुर        428     590

    मुजफ्फरनगर     79        145
    शामली            179       217

    योग                686       952
    खोली गई नई हिस्ट्रीशीट

    जनपद

    सहारनपुर         119
    मुजफ्फरनगर     192

    शामली            64
    कुल               367

    शस्त्र अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

    जनपद कुल पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी बरामद शस्त्र
    सहारनपुर        623     621       593

    मुजफ्फरनगर    582     912       1055
    शामली           336     418       485

    कुल               1541  1951      2133

    पुलिस मुठभेड़

    जनपद      मुठभेड़ घायल आरोपित मृतक गिरफ्तार
    सहारनपुर    36           26        1 60

    मुजफ्फरनगर  231   285 3 445
    शामली 32 29 8 41

    कुल 299 340 12 546
    ----------

    गुंडा अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
    जनपद अभियुक्त जिला बदर गिरफ्तारी

    सहारनपुर 395 206 11
    मुजफ्फरनगर 112 13 00

    शामली 279 27 06
    कुल 786 246 17

    ----------
    आबकारी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

    जनपद पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी शराब बरामदगी
    सहारनपुर 357 394 13412 लीटर

    मुजफ्फरनगर 248 262 1641 लीटर
    शामली 331 342 9225 लीटर

    कुल 936 998 24278
    --------------

    आरोपितों को मिली सजा
    जनपद सजा हुई सजा प्राप्त आरोपित मृत्युदंड आजीवन कारावास दस वर्ष या उससे अधिक सजा

    सहारनपुर 733 955 00 67 42
    मुजफ्फरनगर 200 288 00 65 30

    शामली 1110 1496 01 80 50
    कुल 2043 2739 01 212 122

    ------------
    महिला संबंधी अपराधों में सजा

    जनपद सजा हुई सजा प्राप्त आरोपित आजीवन कारावास
    सहारनपुर 55 71 06

    मुजफ्फरनगर 58 70 08
    शामली 66 87 12

    कुल 179 228 26
    ----------------

    मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सजा
    जनपद कुल मामले आरोपित

    सहारनपुर 13 20
    मुजफ्फरनगर 15 18

    शामली 12 15
    कुल 40 53