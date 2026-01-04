पुलिस अलर्ट मोड पर... 2043 आरोपितों को हुई सजा, 212 को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए डीआइजी अभिषेक सिंह के निर्देशन में पुलिस ने जनपद में विभिन्न अभियान चलाए। इस दौरान बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सालभर में गैंग्स्टर एक्ट, नशा तस्करी, महिला अपराध से जुड़े मामले, हत्या, लूटपाट करने वाले आरोपितों की गिरफ्तारी की गई।

सहारनपुर मुजफ्फरनगर और शामली में कुल 299 मुठभेड़ हुईं। पुलिस की गोली लगने से 340 बदमाश घायल हुए, जबकि 12 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया। इसके अलावा 546 बदमाशों को पकड़कर जेल भेजा गया। इसके अलावा मंडल के तीनों जनपदों में 2043 आरोपितों केा सजा हुई है। शामली एक आरोपित को मृत्युदंड मिला और 212 आजीवन कारावास के अलावा 122 आरोपितों को दस वर्ष और उससे अधिक की सजा हुई है। बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए अभियान जारी है।

गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई

जनपद कुल पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी कुर्की

सहारनपुर 46 203

मुजफ्फरनगर 85 299

शामली 16 64

कुल 147 566 08

नशा तस्करों के खिलाफ हुई कार्रवाई

जनपद कुल पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी नशा बरामद का मूल्य

सहारनपुर 209 265 28.25 लाख

मुजफ्फरनगर 53 85 12.12 लाख

शामली 91 114 19.15 लाख

कुल 353 466 59.53 करोड़

एनडीपीएस के तहत की गई कार्रवाई

जनपद कुल पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी

सहारनपुर 428 590

मुजफ्फरनगर 79 145

शामली 179 217

योग 686 952

खोली गई नई हिस्ट्रीशीट

जनपद

सहारनपुर 119

मुजफ्फरनगर 192

शामली 64

कुल 367

शस्त्र अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

जनपद कुल पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी बरामद शस्त्र

सहारनपुर 623 621 593

मुजफ्फरनगर 582 912 1055

शामली 336 418 485

कुल 1541 1951 2133

पुलिस मुठभेड़

जनपद मुठभेड़ घायल आरोपित मृतक गिरफ्तार

सहारनपुर 36 26 1 60

मुजफ्फरनगर 231 285 3 445

शामली 32 29 8 41

कुल 299 340 12 546

गुंडा अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

जनपद अभियुक्त जिला बदर गिरफ्तारी

सहारनपुर 395 206 11

मुजफ्फरनगर 112 13 00

शामली 279 27 06

कुल 786 246 17

आबकारी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

जनपद पंजीकृत अभियोग गिरफ्तारी शराब बरामदगी

सहारनपुर 357 394 13412 लीटर

मुजफ्फरनगर 248 262 1641 लीटर

शामली 331 342 9225 लीटर

कुल 936 998 24278

आरोपितों को मिली सजा

जनपद सजा हुई सजा प्राप्त आरोपित मृत्युदंड आजीवन कारावास दस वर्ष या उससे अधिक सजा

सहारनपुर 733 955 00 67 42

मुजफ्फरनगर 200 288 00 65 30

शामली 1110 1496 01 80 50

कुल 2043 2739 01 212 122

महिला संबंधी अपराधों में सजा

जनपद सजा हुई सजा प्राप्त आरोपित आजीवन कारावास

सहारनपुर 55 71 06

मुजफ्फरनगर 58 70 08

शामली 66 87 12

कुल 179 228 26

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सजा

जनपद कुल मामले आरोपित

सहारनपुर 13 20

मुजफ्फरनगर 15 18

शामली 12 15

कुल 40 53