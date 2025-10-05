Language
    Saharanpur News : चलती ट्रेन में चढ़ते समय संभल न सका यात्री... संतुलन बिगड़ा और कट गए दोनों पैर, उपचार के दौरान मौत

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    Saharanpur News सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया जिससे उसके दोनों पैर कट गए और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक रमेश खेड़ा नुमाइश कैंप का निवासी था और बैग बनाने का काम करता था। वह अपने बेटे की जगह नजीबाबाद जा रहा था। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।

    सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय यात्री के पैर कटे। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेलवे स्टेशन पर उस समय सनसनी फैल गई जब चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसला तथा वह प्लेटफार्म व ट्रेन के बीच में फंस गया। हादसे होते ही स्टेशन पर चीख पुकार मच गई लेकिन हादसे में यात्री के दोनों पैर कट गए। आनन फानन में यात्री को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।

    शुक्रवार की देर रात गाड़ी संख्या 14674 अमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब 25 मिनट देरी से सहारनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर छह पर पहुंची थी। ट्रेन के रवाना होने पर नुमाइश कैंप निवासी 65 वर्षीय रमेश खेड़ा ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सामान होने के कारण रमेश का पैर फिसला तथा वह ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर कट गए।

    शोर सुनकर प्लेटफार्म पर वेंडर और अन्य लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे तथा जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ने एंबुलेंस बुलाकर घायल रमेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की जेब में सहारनपुर से नजीबाबाद का टिकट भी मिला है।

    बैग बनाने का कार्य करता था युवक

    नुमाइश कैंप निवासी मृतक रमेश अपने बेटे के साथ मिलकर बैग बनाने का काम करते थे। शुक्रवार को रमेश के बेटे को कुछ आर्डर पूरे करने के लिए नजीबाबाद जाना था। पुलिस ने बताया कि पिता रमेश ने बेटे को नजीबाबाद जाने से मना कर दिया था तथा खुद नजीबाबाद जाने के लिए निकले थे, इसी बीच हादसा हो गया है, रमेश की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मचा है तथा रो रो कर बुरा हाल है।