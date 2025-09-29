यूपी के इस जिले के मंदिरों में बढ़ीं चोरी की घटनाएं, अब 500 साल पुराने शिव मंदिर में चोरी

Saharanpur News सहारनपुर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है यहां चोर अब मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। टोपरी गांव के एक प्राचीन शिव मंदिर से पीतल का घंटा और अन्य वस्तुएं चोरी हो गईं। हाल ही में शकलापुरी और मंशापुर के मंदिरों में भी चोरियां हुईं जिनमें दानपात्र और मूर्तियाँ शामिल थीं।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जनपद में चोरी की वारदात बढ़ रही हैं। चोर घरों के साथ ही मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। बीते दस दिन में चार मंदिरों में चोरी की वारदात हो चुकी हैं। शनिवार रात को काेतवाली देहात क्षेत्र के गांव टोपरी में स्थित मंदिर से चोरों ने पीतल का घंटा, बैटरा और शिवलिंग के ऊपर से धातु का बना नाग चोरी कर लिया। ग्राम प्रधान ने मुकदमा दर्ज कराया है।

टोपरी गांव के बीच में स्थित करीब 500 साल पुराने शिव मंदिर में शनिवार रात को चोरों ने वारदात कर दी। चोरों ने मंदिर में शिवलिंग के ऊपर से धातु का बना नाग, करीब 20 किलो पीतल का घंटा और इनवर्टर का बैटरा चोरी कर लिया।

रविवार सुबह को श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो वारदात का पता चला। सूचना पर ग्राम प्रधान अतुल वालिया भी मंदिर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मंदिर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। ग्राम प्रधान ने बताया कि शिवलिंग पर रखा नाग किस धातु से बना हुआ था, इसकी ग्रामीणों को जानकारी नहीं है, लेकिन यह सौ साल से ज्यादा पुराना था। उन्होंने घटना का जल्द राजफाश किए जाने की मांग की है। कोतवाली देहात प्रभारी सुबे सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है।

इन मंदिरों में हो चुकी है चोरी शकलापुरी मंदिर से चोर ले गए थे 52 किलो पीतल का घंटा, चांदी का छत्र और दानपात्र -बीते 16 सितंबर की रात को चोरों ने कोतवाली देहात के शकलापुरी महादेव मंदिर में वारदात कर दी थी। चाेर मंदिर से 52 किलो पीतल को घंटा, शंकर भगवान की मूर्ति के चारों तरफ लगा 650 ग्राम चांदी का पत्रा, एक चांदी का छत्र, पीतल का शेषनाग, अलमारी से कीमती सामान और एक अन्य दस किलो पीतल का घंटा चुराकर ले गए थे। मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं ने 52 किलो का घंटा मंदिर में चढ़ाया था। इससे पहले भी इस मंदिर कई बार चोरी हो चुकी है, जिसका पुलिस राजफाश नहीं कर पाई है।

मंशापुर में मंदिर से दानपात्र, चांदी के दो छत्र और तांबा निर्मित मूर्ति ले गए थे चोर दतौली रांघड़ गांव के मजरा मंशापुर में स्थित प्राचीन श्री मंशा देवी मंदिर में बीते 21 सितंबर की रात में चोरी हो गई। चोरों ने माता के मंदिर में लगाए गए दोनों दानपात्र को उखाड़कर उसमें जमा नकदी, मंदिर में चढ़ाए गए चांदी के दो छत्र और तांबा निर्मित मूर्ति चोरी कर ली थी। चोर मंदिर में लगाया इनवर्टर-बैटरा, सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़कर ले गए थे। पुलिस ने मामले 27 सितंबर को दतौली रांघड़ निवासी जीशान उर्फ शिकंजा और उसके साथी मोनू उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर चोरी किया इनवर्टर-बैटरा और नकदी बरामद की थी।

बाबैल बुजुर्ग में मंदिर से छह पीतल के घंटे और इनवर्टर-बैटरी ले गए थे चोर बीते 25 सितंबर की रात बेहट थाना क्षेत्र के ग्राम बाबैल बुजुर्ग स्थित शिव मंदिर व काली मां के मंदिर में चोरी हो गई थी। चोरों ने काली मां के मंदिर से पीतल के दो बड़े घंटे, चार छोटे घंटे, इनवर्टर-बैटरी और दानपात्र से 25 हजार रुपये चोरी कर लिए थे। वहीं शिव मंदिर से पीतल का घंटा चुरा ले गए थे। प्रधानपति अरविंद कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। अभी राजफाश नहीं हो पाया है।