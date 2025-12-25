Language
    डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार गर्भवती महिला की मौत, जेठ घायल, सहारनपुर में हुआ हादसा

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    Saharanpur News : सहारनपुर के नकुड़-शाहजहांपुर मार्ग पर डंपर की चपेट में आने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि उसका जेठ घायल हो गया। यह हादसा हसन ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नकुड़-शाहजहांपुर मार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर लोगों की की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला गर्भवती थी।

    सरसावा थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी 27 वर्षीय मोनिका पत्नी बिरज अपने जेठ पवनेश के साथ बाइक से नकुड़ में डाक्टर के पास दवाई लेने जा रही थीं। पुलिस के अनुसार जैसे ही दोनों हसनपुर गांव के पास पहुंचे, बाइक चला रहा पवनेश वाहन को ओवरटेक करने लगा। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहा डंपर अचानक सामने आ गया। बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। पवनेश सड़क किनारे जा गिरा, जबकि मोनिका सड़क पर गिर पड़ीं और डंपर का पहिया उनके पैरों को कुचलता हुआ निकल गया।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल मोनिका को तुरंत पिलखनी मेडिकल कालेज भिजवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पवनेश को भी गंभीर चोटें आई हैं और उसका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया।

    दो बेटियों की मां थी मृतक महिला

    मृतका मोनिका के दो बेटियां है। इसके अलावा महिला गर्भवती भी थीं। उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातम का माहौल है और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    बाइकों की टक्कर में दो युवक घायल

    संवाद सूत्र, जागरण, छुटमलपुर (सहारनपुर)। सहारनपुर-देहरादून मार्ग पर नानका अड्डे के सामने दो बाइकों की टक्कर में दो युवक घायल हो गए हैं। बाइक चालक ने हेलमेट नहीं लगाया था। तोशीर पुत्र सुलेमान (30 वर्ष) अपने गांव गंदेवड़ा से छुटमलपुर की ओर आ रहा था, जबकि गंगाली निवासी परविंदर पुत्र सुशील (25 वर्ष) छुटमलपुर से अपने गांव जा रहा था। दोनों की टक्कर के परिणामस्वरूप दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तौशीर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। परविंदर को उसके स्वजन प्राइवेट चिकित्सालय में ले गए हैं। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। संसू।