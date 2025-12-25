डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार गर्भवती महिला की मौत, जेठ घायल, सहारनपुर में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नकुड़-शाहजहांपुर मार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर लोगों की की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला गर्भवती थी।

सरसावा थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी 27 वर्षीय मोनिका पत्नी बिरज अपने जेठ पवनेश के साथ बाइक से नकुड़ में डाक्टर के पास दवाई लेने जा रही थीं। पुलिस के अनुसार जैसे ही दोनों हसनपुर गांव के पास पहुंचे, बाइक चला रहा पवनेश वाहन को ओवरटेक करने लगा। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहा डंपर अचानक सामने आ गया। बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। पवनेश सड़क किनारे जा गिरा, जबकि मोनिका सड़क पर गिर पड़ीं और डंपर का पहिया उनके पैरों को कुचलता हुआ निकल गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल मोनिका को तुरंत पिलखनी मेडिकल कालेज भिजवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पवनेश को भी गंभीर चोटें आई हैं और उसका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया।

दो बेटियों की मां थी मृतक महिला मृतका मोनिका के दो बेटियां है। इसके अलावा महिला गर्भवती भी थीं। उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातम का माहौल है और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।