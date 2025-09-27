Language
    मौलवी 14 साल की छात्रा से करता रहा दुष्कर्म, स्वजन डाक्टर के पास ले गए तो प्रेगनेंट होने का लगा पता, हंगामा

    By Vishva Pratap Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:17 PM (IST)

    Saharanpur News सहारनपुर में एक मौलवी पर 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता के गर्भवती होने का पता चलने पर स्वजन ने हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। आरोपित मौलवी और उसका भाई पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी देते थे।

    मौलवी ने किया किशोरी से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मस्जिद में पढ़ने के लिए जाने वाली किशोरी के साथ मौलवी कई माह से दुष्कर्म कर रहा था। आरोपित और उसका भाई परिवार को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को डराता भी था। किशोरी को पेट में दर्द व उल्टी होने पर स्वजन चिकित्सक के पास ले गए तो उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद स्वजन ने आरोपितों के घर पर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपित व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    नवादा रोड स्थित एक कालोनी निवासी व्यक्ति ने सदर बाजार थाने में दी तहरीर में बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री एक मस्जिद में पढ़ने जाती थी। शुक्रवार को किशोरी को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर वे बेटी को चिकित्सक के पास ले गए तो उसके छह माह की गर्भवती होने का पता चला। 

    धमकी देकर छह माह तक किया शारीरिक व मानसिक शोषण

    उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि मौलवी अनीस ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिवार को जान से मारने की धमकी देकर छह माह से वह उसका शारीरिक व मानसिक शोषण कर रहा था। आरोपित घर पर भी बुलाकर उसके साथ गलत काम करता था। इसमें अनीस का भाई अनस भी शामिल था। अनस भी किसी को बताने पर पीड़िता और परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। 

    स्वजन का मौलवी के घर पहुंचकर हंगामा

    पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। वहीं घटना से आक्रोशित स्वजन ने शनिवार को आरोपित मौलवी के घर पहुंचकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया। थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपित मौलवी और उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है।