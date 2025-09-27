मौलवी 14 साल की छात्रा से करता रहा दुष्कर्म, स्वजन डाक्टर के पास ले गए तो प्रेगनेंट होने का लगा पता, हंगामा

Saharanpur News सहारनपुर में एक मौलवी पर 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता के गर्भवती होने का पता चलने पर स्वजन ने हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। आरोपित मौलवी और उसका भाई पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी देते थे।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मस्जिद में पढ़ने के लिए जाने वाली किशोरी के साथ मौलवी कई माह से दुष्कर्म कर रहा था। आरोपित और उसका भाई परिवार को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को डराता भी था। किशोरी को पेट में दर्द व उल्टी होने पर स्वजन चिकित्सक के पास ले गए तो उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद स्वजन ने आरोपितों के घर पर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपित व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवादा रोड स्थित एक कालोनी निवासी व्यक्ति ने सदर बाजार थाने में दी तहरीर में बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री एक मस्जिद में पढ़ने जाती थी। शुक्रवार को किशोरी को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर वे बेटी को चिकित्सक के पास ले गए तो उसके छह माह की गर्भवती होने का पता चला।

धमकी देकर छह माह तक किया शारीरिक व मानसिक शोषण उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि मौलवी अनीस ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिवार को जान से मारने की धमकी देकर छह माह से वह उसका शारीरिक व मानसिक शोषण कर रहा था। आरोपित घर पर भी बुलाकर उसके साथ गलत काम करता था। इसमें अनीस का भाई अनस भी शामिल था। अनस भी किसी को बताने पर पीड़िता और परिवार को जान से मारने की धमकी देता था।