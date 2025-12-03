Saharanpur News: सय्यद माजरा अंडरपास से टकराया डंपर, चालक की मौत

संवाद सूत्र, जागरण सहारनपुर। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के सय्यद माजरा अंडरपास से बुधवार तड़के बजरी भरा डंपर फिर टकरा गया। हादसे में चालक की मौके पर मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल हेल्पर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

मंगलवार-बुधवार मध्यरात्रि करीब दो बजे छुटमलपुर की ओर से आ रहा बजरी से भरा डंपर सय्यद माजरा अंडरपास पर उसी जगह टकराया, जहां कुछ दिन पहले डंपर के कार पर पलटने से सात लोगों की मौत हो गई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि अंडरपास की साइड भी क्रेक हो गई।