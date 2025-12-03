Language
    Saharanpur News: सय्यद माजरा अंडरपास से टकराया डंपर, चालक की मौत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:26 AM (IST)

    सहारनपुर के सैयद माजरा अंडरपास में एक डंपर के टकराने से उसके चालक की दुखद मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे में क्षतिग्रस्त डंपर

    संवाद सूत्र, जागरण सहारनपुर। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के सय्यद माजरा अंडरपास से बुधवार तड़के बजरी भरा डंपर फिर टकरा गया। हादसे में चालक की मौके पर मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल हेल्पर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

    मंगलवार-बुधवार मध्यरात्रि करीब दो बजे छुटमलपुर की ओर से आ रहा बजरी से भरा डंपर सय्यद माजरा अंडरपास पर उसी जगह टकराया, जहां कुछ दिन पहले डंपर के कार पर पलटने से सात लोगों की मौत हो गई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि अंडरपास की साइड भी क्रेक हो गई।

    डंपर में मौजूद हेल्पर घायल

    हादसे में डंपर चालक 25 वर्षीय मोहसिन पुत्र शकील निवासी मजाहतपुर, मुजफ्फराबाद की मौके पर मौत हो गई, जबकि हेल्पर उम्र 35 वर्ष साजिद पुत्र महबूब निवासी मजाहतपुर, मुजफ्फराबाद गंभीर घायल हो गया।

    डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गम्भीर घायल हेल्पर को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। उधर, डंपर में लाया गया खनन भी सड़क पर बिखर गया है। जिसे काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हटवाया। 

