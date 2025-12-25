JE पर भड़के भाजपा पार्षद, बोले- ' तमीज से बात करो वरना थप्पड़ मार दूंगा,' और फिर...
Saharanpur News : सहारनपुर में एक पार्षद जूनियर इंजीनियर पर भड़क गए। जेई राजकुमार ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में तहरीर दी। पार्षद ने भी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ऊर्जा निगम के अवर अभियंता और भाजपा पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा पार्षद मयंक गर्ग अवर अभियंता को तमीज से बात करने की नसीहत देते और थप्पड़ मारने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर मामला गर्मा गया है।
भाजपा पार्षद मयंक और पुल खुमरान बिजलीघर पर तैनात अवर अभियंता (जेई) राजकुमार के बीच नोकझोंक का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें पार्षद मयंक गर्ग जेई को फोन पर बात करने की तमीज नहीं होने की बात कह रहे हैं।
वहीं जेई राजकुमार पार्षद के फोन पर परिचय न देने और उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहने की बात कहते सुनाई देते हैं। इससे पार्षद गुस्से में जेई को तमीज से बात न करने पर थप्पड़ मारने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद जेई राजकुमार ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में तहरीर दी तो पार्षद ने भी जेई पर जनता के कार्यों को लेकर हीलाहवाली करने तथा फोन पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायती पत्र दे दिया। मामला बढ़ता देख बुधवार देर शाम विद्युत विभाग के अधिकारियों और पार्षदों ने दोनों पक्षाें में समझौता करा दिया।
यह था मामला
नगर कोतवाली क्षेत्र में भगतसिंह चौक से मुहल्ला बडतला की ओर नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। नाले की पुलिया के नीचे से अंडरग्राउंड केबल गुजर रही है। भाजपा पार्षद मयंक गर्ग ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान बिजली केबल से हादसा होने की आशंका के चलते सोमवार को उन्होंने पुल खुमरान बिजलीघर पर तैनात अवर अभियंता राजकुमार को फोन करके केबल हटवाने को कहा था।
इस पर जेई ने अगले दिन मंगलवार सुबह को केबल हटवाने का आश्वासन दिया था। पार्षद ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे श्रमिक नाला निर्माण के लिए पहुंचे तो केबल वहीं लटका मिला। उन्होंने जेई राजकुमार को फोन करके बिजली का केबल हटवाने या शटडाउन देने के लिए कहा तो जेई राजकुमार दूसरे जेई को फोन करने के लिए कहने लगे। इतना ही नहीं अभद्रता करते हुए फालतू बात करने की जरूरत नहीं कहते हुए उनका फोन काट दिया। दोपहर में पार्षद मयंक गर्ग पुल खुमरान बिजलीघर पहुंचे थे।
इन्होंने कहा
नाला निर्माण के दौरान हादसे की आशंका के चलते अंडरग्राउंड केबल हटवाने के लिए फोन किया था। अवर अभियंता ने काम करने के बजाय टरकाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं फोन पर अभद्रता भी की थी। इसी को लेकर बिजलीघर पर कहासुनी हुई। मामले को लेकर थाने में तहरीर दे दी थी, लेकिन बाद में एसडीओ व बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले में समझौता करा दिया।
-मयंक गर्ग, भाजपा पार्षद
पार्षद ने परिचय नहीं दिया था। मैं कामर्शियल में हूं, जबकि केबल संबंधी कार्य जेई टेक्नीकल देखते हैं। पार्षद से जेई टेक्नीकल से बात करने को कहा तो फोन पर अभद्रता करने लगे। फोन काटा तो बिजलीघर पर आकर अभद्रता की। तहरीर देने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ ही आठ-दस पार्षद भी थाने पहुंच गए थे। पार्षद के गलती मानने पर समझौता हो गया।
-राजकुमार, जेई कामर्शियल, पुल खुमरान
दोनों पक्षों ने बुधवार को तहरीर दी थी। कुछ देर बाद आपस में समझौता हो गया।
-नेम चंद, प्रभारी नगर काेतवाली
