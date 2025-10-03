Language
    कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का वीडियो वायरल करने वालों पर कसा शिकंजा, मुकदमा दर्ज

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:38 PM (IST)

    Saharanpur News कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर रोहित प्रधान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि वीडियो में अवैध हथियारों से धमकी दी गई जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का खतरा है।

    कैराना सांसद पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    संवाद सूत्र, जागरण, नकुड़ (सहारनपुर)।  कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के  आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    शुक्रवार को सुरेन्द्र सिंह पुत्र चंदा सिंह निवासी गांव दैदपुरा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि गत बुधवार को गांव छापुर में रोहित प्रधान पुत्र चंद्रपाल निवासी गांव बीराखेड़ी थाना गंगोह ने अपने 15-20 लोगों के साथ मिलकर कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। आरोप लगाया कि वीडियो में रोहित ने अवैध हथियारों के साथ धमकी भी दी है।

    सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस तरह की अमर्यादित व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके आरोपित सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। सुरेन्द्र सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि गत बुधवार को गांव छापुर स्थित शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। बुधवार रात्रि इसी मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें कैराना सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कोतवाल संतोष त्यागी ने बताया कि सुरेन्द्र सिंह की तहरीर पर रोहित प्रधान निवासी बिराखेड़ी व 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सपाईयों में आक्रोश

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी से सपाईयों में आक्रोश है। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी और पुलिस उप महानिरीक्षक को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का उन्हें आश्वासन दिया। इस दौरान सपा के पूर्व महानगर प्रभारी अभिषेक टिंकू अरोड़ा, जिला कार्यालय प्रभारी फैसल सलमानी, अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष उसामा गाड़ा, एडवोकेट परवेज हसन, अधिवक्ता प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव एडवोकेट जमाल साबरी, रोहित, मूलचंद, अनुज सलाहपुर, अंकुश राठी आदि लोग मौजूद रहे।