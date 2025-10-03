कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का वीडियो वायरल करने वालों पर कसा शिकंजा, मुकदमा दर्ज

Saharanpur News कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर रोहित प्रधान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि वीडियो में अवैध हथियारों से धमकी दी गई जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का खतरा है।

संवाद सूत्र, जागरण, नकुड़ (सहारनपुर)। कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को सुरेन्द्र सिंह पुत्र चंदा सिंह निवासी गांव दैदपुरा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि गत बुधवार को गांव छापुर में रोहित प्रधान पुत्र चंद्रपाल निवासी गांव बीराखेड़ी थाना गंगोह ने अपने 15-20 लोगों के साथ मिलकर कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। आरोप लगाया कि वीडियो में रोहित ने अवैध हथियारों के साथ धमकी भी दी है।

सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस तरह की अमर्यादित व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके आरोपित सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। सुरेन्द्र सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि गत बुधवार को गांव छापुर स्थित शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। बुधवार रात्रि इसी मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें कैराना सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कोतवाल संतोष त्यागी ने बताया कि सुरेन्द्र सिंह की तहरीर पर रोहित प्रधान निवासी बिराखेड़ी व 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।