सहारनपुर में कार पर पलटा खनन सामग्री से भरा डंपर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दुखद घटना घटी, जहाँ खनन सामग्री से लदा एक डंपर कार पर पलट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोलकी अंडरपास के निकट शुक्रवार सुबह करीब सवा 10 बजे खनन सामग्री से लदा डंपर कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सोना निवासी 26 वर्षीय संदीप कार से अपने मामा के यहां गमी में जा रहा था। मां रानी, बहन-बहनोई व तीन वर्षीय भांजा भी साथ थे। कोलकी अंडरपास पार करने के बाद कार खड़ी कर वे किसी का इंतजार कर रहे थे।
इसी दौरान छुटमलपुर की ओर से तेज रफ्तार से आया खनन सामग्री से लदा डंपर उनकी कार के ऊपर पलट गया। संदीप की मां, बहन-बहनोई और भांजे की मौत हो गई। संदीप को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
