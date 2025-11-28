सहारनपुर में कार पर पलटा खनन सामग्री से भरा डंपर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोलकी अंडरपास के निकट शुक्रवार सुबह करीब सवा 10 बजे खनन सामग्री से लदा डंपर कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सोना निवासी 26 वर्षीय संदीप कार से अपने मामा के यहां गमी में जा रहा था। मां रानी, बहन-बहनोई व तीन वर्षीय भांजा भी साथ थे। कोलकी अंडरपास पार करने के बाद कार खड़ी कर वे किसी का इंतजार कर रहे थे।