संवाद सूत्र, जड़ौदापांडा (सहारनपुर)। जिले में घर में खड़ी स्कूटी का चालान कटने के बाद अब घर में खड़ी बाइक का चालान कटने का मामला सामने आया है। स्कूटी का तो सहारनपुर में ही चालान कटा था, लेकिन बाइक का दिल्ली में चालान कटा है।

कस्बा बड़गांव में यह अनोखा मामला प्रकाश में आया है। जहां घर में खड़ी बाइक का दिल्ली में चालान कटने बाद आए मैसेज से बाइक मालिक परेशान हो गया। थाने में तहरीर देकर फर्जी नंबर पर स्कूटी चला रहे चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की।