जागरण संवाददाता, मेरठ। नकली दवाओं के कारोबार पर यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ की लखनऊ, मेरठ और वाराणसी यूनिट ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) के साथ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में छापा मारकर नामी कंपनियों के नाम पर तैयार करोड़ों रुपये की नकली दवाएं बरामद की। मौके से दवा निर्माण, पैकिंग और छपाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनें व उपकरण भी मिले। कार्रवाई में सहारनपुर के दो और सोलन के एक युवक को पकड़ा गया।

मेरठ एसटीएफ के एएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि सहारनपुर के चिलकाना से मिली सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई थी। सूचना थी कि प्रतिजैविक, तंत्रिका तंत्र संबंधी और गैस की समस्या में इस्तेमाल होने वाली महंगी व अधिक मांग वाली दवाओं की बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है। इनमें पैन-डी कैप्सूल, प्रेसिज-300 कैप्सूल (प्रेगाबालिन), सी-एजेड (सेफिक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन), ए-सिपेक्स-625 (एमोक्सिसिलिन और पोटैशियम क्लैवुलनेट) तथा न्यूरो-300 (प्रेगाबालिन) शामिल हैं।

जीरोडोल एसपी, मांटिना एल, रेबिसेक एलएस, क्लैवेम 625, शेलकाल 500 और टैक्सिम ओ 200 से जुड़ी सामग्री भी मिली। जांच में इनमें से कई दवाएं नकली पाई गई। इसके बाद एसटीएफ की तीनों इकाइयों और एफएसडीए आयुक्त डा. रोशन जैकब के साथ नालागढ़ तहसील के राजपुरा, खेड़ा बाईपास स्थित कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई। वहां ब्लिस्टर पैकिंग, एल्यूमिनियम पैकिंग, कैप्सूल भरने और वजन मापने की मशीनें मिलीं। दवाओं के पैकेट के लिए छपी फाइलें और स्टीरियो छपाई के उपकरण भी बरामद हुए।