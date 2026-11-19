जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला समेत चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 655 ग्राम अवैध स्मैक और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ 31 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

एसएसपी अभिनदंन ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान डीआइजी अभिषेक सिंह के आपरेशन सवेरा अभियान के तहत नानौता पुलिस टीम ने 18 नवंबर को रुहाड़ा पुलिया के पास घेराबंदी कर चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान नानू उर्फ शकील निवासी ग्राम हरपाल, थाना रामपुर मनिहारान, सय्यद शेखावत निवासी ग्राम कुम्हारहेड़ा, थाना सरसावा, मोनू उर्फ फरमान और उसकी पत्नी शबनम उर्फ शगुफ्ता निवासी शेखपुरा कदीम, थाना कोतवाली देहात के रूप में हुई है।