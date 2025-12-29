कर्ज के चलते युवक ने रची लूट झूठी कहानी, पुलिस ने किया फर्जी सूचना का राजफाश
सहारनपुर में एक युवक ने कर्ज और घर के पैसों के गबन से बचने के लिए 3.20 लाख रुपये की लूट की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस को सूचना मिलते ही जांच शुरू हुई, जिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नागल-लाखनौर मार्ग पर गांव सुभरी ख्वाजा के पास लाखों रुपये की लूट की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई, लेकिन पुलिस ने जांच की तो मामला फर्जी निकला। पुलिस के अनुसार कस्बा निवासी अनीश ने कर्ज से बचने और पैसों के गबन की नीयत से लूट की झूठी सूचना दी थी।
अनीश ने पुलिस को बताया था कि वह दोपहर करीब दो बजे सहारनपुर में टेंपो खरीदने जा रहा था, तभी तीन बाइक सवार युवकों ने उसे रोककर उसकी जेब से तीन लाख 20 हजार रुपये लूट लिए। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर युवक से पूछताछ शुरू की।
पूछताछ के दौरान युवक द्वारा सुनाई गई कहानी संदिग्ध प्रतीत हुई। कड़ाई से पूछताछ करने पर अनीश ने लूट की घटना से इनकार करते हुए स्वीकार किया। कि उसने खुद ही झूठी कहानी गढ़ी थी। उसने बताया कि वह ऑनलाइन सट्टे का आदी है, जिसके चलते उस पर काफी कर्ज हो गया था और घर में रखे रुपयों का गबन करने के उद्देश्य से उसने लूट की सूचना दी।
पुलिस जांच में कथित लूटी गई रकम युवक के घर में ही संदूक से बरामद हो गई। थाना प्रभारी राजकुमार चौहान ने बताया कि मामला संदिग्ध होने पर युवक से गहराई से पूछताछ की गई, जिसमें लूट की सूचना झूठी पाई गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
