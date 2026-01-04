सहारनपुर में हत्यारा सचिन गिरफ्तार, महिला को पेट में कैंची घोंपकर मार डाला था

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। महिला के पेट में कैंची घोंपकर उसकी निर्मम हत्या करने के फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ज्ञात रहे कि 30 नवंबर 2025 को थाना क्षेत्र के गांव नल्हेड़ा गुर्जर निवासी सर्वेश की पत्नी आशा देवी के साथ आरोपित सचिन ने गाली-गलौज और मारपीट की थी। विवाद के दौरान जान से मारने की नीयत से आरोपितों ने आशा देवी के पेट में कैंची मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।