'मदरसा छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बेहद जरूरी', सहारनपुर में बोले हाशमी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मदरसा छात्रों को अंग्रेजी भाषा सीखने में अहम योगदान दे रही लंदन एकेडमी में शनिवार को टैलेंट हंट के नाम से प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें छात्रों ने बढ़चढ़ कर भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

मुहल्ला खानकाह स्थित एकेडमी परिसर में प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि मौलाना हस्सान गानिम ने कहा कि इंग्लिश भाषा का ज्ञान आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अधिकांशत: इंग्लिश भाषा बोली जाती है।

इस भाषा को सीखकर हम अपनी बात दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। उन्होंने विशेष तौर पर मदरसा छात्रों से इंगलिश सीखकर दुनिया के कोने कोने में इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया।

संस्था के डायरेक्टर एवं ट्रेनर यूनुस हाशमी ने कहा कि इंग्लिश जबान को ग्लोबल लेंग्वेज कहा जाता है, इसलिए इसे बोलने की दक्षता जरूरी है। उन्होंने सभी से अपने बच्चों को इंग्लिश भाषा अवश्य सिखाने का आह्वान किया।

प्रतियोगिता में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सज्जाद, मोहम्मद साकिब व मोहम्मद अहसान को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। अन्य छात्रों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कारी असजद कासमी, उजैर शाह, मौलाना अब्दुल कादिर, मा. खुर्शीद साहब, इमदादुल्लाह सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।



