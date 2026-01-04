जानलेवा चाइनीज मांझा! मांझे में उलझकर कट गया था चील का पंख, हो गई गंभीर घायल... यूं मिला जीवनदान

संवाद सूत्र, जागरण, सड़क दूधली (सहारनपुर)। प्रणामी मंदिर धोबी घाट पर घायल चील को पक्षी प्रेमियों ने चिकित्सक बुलाकर इलाज कराया। इसके बाद वन विभाग के हवाले कर दिया।

शनिवार को धोबीघाट स्थित प्रणामी मंदिर के पास दो युवकों को घायलावस्था में चील पड़ी मिली, जिसका पंख चाइनीज मांझे से कट गया था। इस वजह से चील उड़ नहीं पा रही थी। इसी बीच पीकी निवासी समाजसेवी राकेश पुंडीर वहां पहुंचे तथा वह चील को लेकर पक्षियों के चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने चील की मरहम पट्टी कर दवा दी। इसके बाद उन्होंने सीडीओ सुमित राजेश महाजन को घायल पक्षी के बारे में जानकारी दी।