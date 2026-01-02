सहारनपुर में बनेगा सीएम अभ्युदय कंपोजिट स्कूल, मिलेंगी स्मार्ट क्लास जैसी कई आधुनिक सुविधाएं
प्रदेश शासन ने सहारनपुर में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह स्कूल रामपुर मनिहारान के सढौली हरिया गांव में 1.18 करो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्रदेश शासन ने जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के निर्माण की स्वीकृति जारी की है। एक करोड़ 18 लाख से अधिक की राशि से बनने वाला यह स्कूल प्री-प्राइमरी से आठ तक का होगा। स्कूल स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब, खेल के मैदान और कौशल विकास केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। रामपुर मनिहारान के गांव सढौली हरिया में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के लिए एक करोड़ 18 लाख 36 हजार की राशि स्वीकृत की है।
प्रथम किस्त के रूप में एक करोड़ 12 लाख से अधिक की राशि जारी की गई है। स्कूल के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को नामित किया गया है। मिड-डे-मील के लिए रसोईघर, किचेन गार्डन, खेलकूद के लिए झूले और ओपन जिम और प्रत्येक कक्षा में सुविधानुसार फर्नीचर सुलभ होगा।
स्मार्ट क्लास सहित कई सुविधाएं
मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक संचालित होगा। सढ़ौली हरिया में संचालित उच्च प्राथमिक स्कूल के परिसर में 1300 वर्ग मीटर भूमि सुलभ है, यह मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के मानक के अनुसार उचित है।
स्कूल में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब, खेल के मैदान और कौशल विकास केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं सुलभ होंगी जिससे छात्रों को उत्तम शिक्षा मिल सकेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के लिए शासन से बजट स्वीकृति जारी हुई है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा स्कूल का निर्माण कराया जाएगा।
कोमल, बीएसए
