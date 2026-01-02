सहारनपुर में बनेगा सीएम अभ्युदय कंपोजिट स्कूल, मिलेंगी स्मार्ट क्लास जैसी कई आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्रदेश शासन ने जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के निर्माण की स्वीकृति जारी की है। एक करोड़ 18 लाख से अधिक की राशि से बनने वाला यह स्कूल प्री-प्राइमरी से आठ तक का होगा। स्कूल स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब, खेल के मैदान और कौशल विकास केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। रामपुर मनिहारान के गांव सढौली हरिया में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के लिए एक करोड़ 18 लाख 36 हजार की राशि स्वीकृत की है।

प्रथम किस्त के रूप में एक करोड़ 12 लाख से अधिक की राशि जारी की गई है। स्कूल के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को नामित किया गया है। मिड-डे-मील के लिए रसोईघर, किचेन गार्डन, खेलकूद के लिए झूले और ओपन जिम और प्रत्येक कक्षा में सुविधानुसार फर्नीचर सुलभ होगा।



स्मार्ट क्लास सहित कई सुविधाएं