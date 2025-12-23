क्रिसमस और न्यू ईयर पर बढ़ी शराब की दुकानों की खुलने की टाइमिंग, अब इतने बजे तक खुलेंगी
जागरण संवादाता सहारनपुर। न्यू ईयर और क्रिसमस पर शराब के साथ पार्टी करने वालों के लिए खुशखबरी है। इन दिनों में अब रात 11 बजे तक शराब मिलेगी। मदिरा का सेवन करने वालों को रात 11 बजे तक इसकी सुविधा मिलेगी।
हालांकि इन दुकानों के बंद होने का निर्धारित वक्त रात 10 बजे का है। लेकिन इन त्योहारों के चलते इनके बंद होने के समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है।
25 दिसंबर को क्रिसमस और नए साल पर आबकारी विभाग ने शराब के शौकीनों को तोहफा दिया है। जनपद में दोनों दिन शराब की दुकानें एक घंटे देर तक खुलेंगी।
उप आबकारी आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि 24-25 और 30 एवं 31 दिसंबर को शराब-बीयर और देशी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे खुलेंगी।
