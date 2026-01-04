Language
    गोहत्या मामले में वांछित था हिस्ट्रीशीटर, चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था... मुठभेड़ में हुआ घायल

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:59 AM (IST)

    मुठभेड़ में गोली लगने से घायल गोहत्यारोपित को ले जाती पुलिस। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। कोतवाली मिर्जापुर पुलिस की शनिवार की देररात बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश की पहचान कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर हसीन उर्फ साहिल के रूप में हुई, जो गोहत्या सहित दो मुकदमों में वांछित था। इसके खिलाफ गैंग्स्टर व एनडीपीएस एक्ट सहित डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

    इंस्पेक्टर सूबे सिंह ने बताया कि वे पुलिस टीम के साथ शनिवार की देररात में कासमपुर नहर पुलिया पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच दो बाइक सवार आते दिखाई दिए तो पुलिस ने टार्च की रोशनी से उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने बाइक मिर्जापुर की ओर दौड़ा दी। पुलिस ने संदेह होने पर उनका पीछा किया तो कुछ दूर आगे जाकर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों बदमाश गिरने के बाद उठकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे।

    पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश की पैर में गोली लगी और वह गिर गया जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया उसकी पहचान हसीन उर्फ साहिल पुत्र सलीम निवासी मिर्जापुर के रूप में हुई। पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया जबकि फरार बदमाश की तलाश में जंगल में कांबिंग की, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका।

    इंस्पेक्टर ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है, जो गोहत्या सहित दो मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसके अलावा इसके खिलाफ गैंगस्टर, गौ हत्या तथा एनडीपीएस आदि के डेड़ दर्जन मुकदमें दर्ज हैं।