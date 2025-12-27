'हालात बता रहे... मौत जवानी में होगी', सहारनपुर में वॉट्सएप स्टेटस लगाकर डीफार्मा छात्र ने दी जान

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 की नई बस्ती निवासी डीफार्मा छात्र 20 वर्षीय वंश संदिग्ध परिस्थिति में कमरे के पंखे पर लटका मिला। मां की चीख सुनकर पहुंचे पड़ोसी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मरने से पहले वंश ने स्टेटस लगाया था। हालात बता रहे हैं कि मौत जवानी में ही होगी। मूल रूप से निकटवर्ती गांव कमालपुर निवासी जितेंद्र व उसकी पत्नी रीता में पिछले कई साल से अनबन रहती है। इस कारण रीता पिछले लगभग आठ वर्षों से कस्बे की नई बस्ती में किराए पर रह रही है। तीनों बच्चे भी रीता के साथ रहते हैं। जितेंद्र पेंट का काम करता है।

युवक की माता रीता कमालपुर गांव में आशा वर्कर है। वंश की बड़ी बहन 18 वर्षीय वंशिका सुबह फाइनेंस कंपनी में अपनी ड्यूटी पर गई थी, जबकि छोटी बहन 16 वर्षीय अनु को वह खुद ही ट्यूशन छोड़कर आया था। लगभग 8 बजे उसने अपने स्टेटस पर मौत के संबंध में स्टेटस लगाया था।

इससे कुछ ही देर बाद वह मकान की दूसरी मंजिल पर कमरे में लगे पंखे से लटका मिला। मां रीता देवी के अनुसार वह नीचे कमरे मौजूद थी। जब काफी देर वंश नीचे नहीं आया तो मां ऊपर कमरे में पहुंची जहां उसने वंश को मफलर से पंखे से लटका पाया। जिसे देखकर उसने शोर मचाया।

इसके बाद मोहल्लेवासियों की मदद से उसे नीचे उतारकर अस्पताल में ले जाया गया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वंश भगवानपुर स्थित हीरो स्पेयर पार्ट्स कंपनी में नौकरी करता था। उत्तराखंड में हरिद्वार कालेज से डी फार्मा की पढ़ाई भी कर रहा था।

बताया जाता है कि वंश के माता-पिता में अनबन रहती थी। मुहल्ले वासियों के अनुसार तीन चार दिन पूर्व किसी बात को लेकर वंश के माता-पिता में काफी बहस हुई थी। उसी दिन से वंश काफी तनाव में था। परंतु वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा इसका किसी को अंदेशा नहीं था।

वंश ने मौत से कुछ देर पहले ही फेसबुक स्टेटस पर लिखा था हालात बता रहे हैं कि मौत जवानी में ही होगी। लगभग सुबह 10 बजे मुहल्लावासियों ने 100 नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाना फतेहपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र किए हैं।

फोरेंसिक टीम को वो मफलर नहीं मिला जिसे गले में लपेट कर वंश पंखे पर लटका मिला। थाना अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया की शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। वंश के अंतिम संस्कार को लेकर माता रीता पक्ष और पिता जितेंद्र सहित उसके कमालपुर निवासी भाइयों में काफी विवाद रहा। कमालपुर से जितेंद्र के भाई सहित अनेक ग्रामवासी वंश का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव कमालपुर में करना चाहते थे।