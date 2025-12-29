Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में कोडीन युक्त सिरप की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय, आरोपियों को नहीं पकड़ सकी पुलिस

    By Sanju Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    सहारनपुर में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी का एक सक्रिय गिरोह पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेडिकल स्टोर, बिचौलियों और ट्रांसपोर्ट के माध्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय है। पुलिस भी आरोपितों को पकड़ नहीं पाई है। गिरोह मेडिकल स्टोरों, बिचौलियों और ट्रांसपोर्ट के जरिये प्रतिबंधित सिरप की आपूर्ति कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औषधि विभाग की टीम ने दो दिसंबर को बेहट थानाक्षेत्र के मोहम्मद अमीपुर अलिस दवादपुरा निवासी राजेश शर्मा के वीएस फार्मा फर्म पर छापेमारी की थी। इस दौरान 15 हजार कोडिन युक्त रेक्सले सिरप पकड़ी गई थी। बेहट थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी आरोपित पकड़ा नहीं जा सका।

    इसके अलावा ईडी और एसटीएफ की संयुक्त टीम भी विभोर राणा और उसके भाई विशाल के साथ कोड़िन युक्त सिरप की सप्लाई करने वालों की कुंडली खंगालने में जुटी है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी।

    सहारनपुर को केंद्र बनाकर गिरोह उत्तराखंड और हरियाणा तक कोडीन सिरप की सप्लाई कर रहा था। इस नेटवर्क के तार विभोर राणा और उसके भाई विशाल राणा से जुड़े बताए जा रहे हैं। दोनों भाइयों की गतिविधियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भी जांच में जुटी है।

    अधिकारियों को शक है कि इस अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है। मामले में मिर्जापुर निवासी कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे है। इसके अलावा दो दिसंबर को औषधि विभाग की टीम ने बेहट थानाक्षेत्र के मोहम्मद अमीपुर अलिस दवादपुरा निवासी राजेश शर्मा के वीएस फार्मा फर्म पर छापेमारी की थी।

    इस दौरान 15 हजार कोडिन युक्त रेक्सले सिरप पकड़ी गई थी। यह खेप उत्तराखंड और हरियाणा में खपाने की तैयारी थी। औषधि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध चिकित्सकीय पर्ची के कोडीन युक्त सिरप बेचना अपराध है। ऐसे मेडिकल स्टोर और बिचौलिये जो इस धंधे में शामिल पाए जाएंगे, उनके लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई होगी।

    ये है प्रतिबंधित कोडिन युक्त सिरप

    पेंसिडाइल, कोरेक्स, रेक्सले, कोडोकफ, कफनिल, जेडेक्स, कोडीस्टार, कोडीस्टार-डीएक्स, विनकोड आदि है।

    बेहट थानाक्षेत्र में छापामारी के दौरान वीएस फार्मा फर्म से रेक्सले कोडिन युक्त सिरप पकड़ी गई थी। आरोपित पर केस दर्ज कराया जा चुका है। इसके अलावा कोडिन युक्त सिरप की बिक्री को लेकर अभियान जारी है। फर्म और दुकानों पर भी चेकिंग की जा रही है।

    -राघवेंद्र सिंह, औषधि निरीक्षक।