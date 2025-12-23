Language
    सहारपुर में 14.36 करोड़ की लागत से बनेंगी पुलिया और सड़कें, 17 से अधिक गांवों को मिलेगा सीधा फायदा

    By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:06 AM (IST)

    सहारनपुर में 14.36 करोड़ रुपये की लागत से पुलिया और सड़कें बनेंगी। इस परियोजना से 17 से अधिक गांवों की 70 हजार से अधिक की आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। ...और पढ़ें

    देवबंद के पनियाली कासिमपुर होकर तल्हेड़ी जाने वाला मार्ग

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ग्रामीण संपर्क मार्गों के चौड़ीकरण और सुधारीकरण के साथ ही क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। 14.36 करोड़ की लागत से होने वाले इन कार्यों से 17 से अधिक गांवों की 70 हजार से अधिक की आबादी को सीधे लाभ मिलेगा।

    लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण के लिए 1.71 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। नारायणपुर गुर्जर से मकरामपुर मार्ग पर 22 लाख की लागत से पुलिया, एनएच-73 से भिक्कनपुर मार्ग पर बॉक्स कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण पर 48 लाख खर्च होंगे।

    सहारनपुर-चिलकाना गंदेवड़ मार्ग पर 51 लाख से लघु सेतु का निर्माण होगा। सरसावा-बिन्नाखेड़ा चौरा-दुमझेड़ी-दुमझेड़ा नल्हेड़ा होते हुए धौलाहेड़ी में क्षतिग्रस्त स्लैब कलवर्ट के स्थान पर 50 लाख से लघु सेतु का निर्माण होगा।

    लोक निर्माण विभाग के अनुसार चारों पुलिया का निर्माण शुरू कराया जा चुका है। इसके अलावा देवबंद विधानसभा अंतर्गत मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग पर पनियाली कासिमपुर होते हुए तल्हेड़ी मार्ग जिसकी लंबाई पांच किमी है, जिसके चौड़ीकरण और सुधारीकरण का काम कराया जाएगा।

    अभी सड़क की चौड़ाई तीन मीटर थी जिसे बढ़ाकर 5.5 मीटर किया जाएगा। मार्ग पर 12 करोड़ 65 लाख 15 हजार की लागत आएगी। लोक निर्माण राज्यमंत्री बृजेश सिंह के अनुसार मार्ग के चौड़ीकरण व सुधारीकरण से गुरुद्वारा आने वाली संगत को सुविधा मिलेगी। गुरुद्वारे पर लगने वाले वार्षिक जोड़ मेले में देश के विभिन्न राज्यों से संगत पहुंचती है।

