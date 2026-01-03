सहारनपुर में भाजपा का झंडा लगी स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मी को पीटा, CCTV में कैद हुई घटना

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाल रहे कर्मचारी के साथ भाजपा का झंडा लगी स्कार्पियो में सवार होकर पहुंचे पांच-छह लोगों ने मारपीट कर दी। घटना पेट्राेल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर निवासी रितिक पुत्र दयाल सिंह ने सदर बाजार थाने में दी तहरीर में बताया कि वह दिल्ली रोड स्थित एचपी पेट्रेाल पंप पर गाड़ियों में तेल डालने का कार्य करता है। बीते 31 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे वह वाहनों में पेट्रोल डाल रहा था। इसी दौरान भाजपा का झंडा लगी सफेद रंग की स्कार्पियो पेट्रोल पंप पर आई।

रितिक ने आरोप लगाया कि गाली गलौज करते हुए स्कार्पियो से उतरे पांच-छह लोगों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट करते हुए आरोपितों ने उसे गाड़ी में डाल लिया और जान से मारने की धमकी दी। पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना का वीडियो प्रसारित हो गया। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई।