विदेश में नौकरी और शराब करोबार में रकम निवेश करने का झांसा देकर 53 लाख की ठगी
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली देहात थानाक्षेत्र में विदेश भेजने और शराब में रकम निवेश करने का झांसा देकर आरोपित ने युवक से 53 लाख रुपये की ठगी कर ली। बाद में आरोपितों ने युवक से पिस्टल के बल पर पासपोर्ट तक छीन लिया। साथ ही कार्रवाई करने पर आराेपितों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देहात कोतवाली के गांव हलालपुर निवासी दिनेश कुमार ने तहरीर देते हुए पुलिस को बतया कि हरियाणा के यमुनानगर निवासी सौरभ शर्मा और उसका साला अमित शर्मा ने अपने दोस्त नीरज धीमान ने विदेश भेजने के नाम और शराब के कारोबार में निवेश करने का झांसा देकर 53 लाख रुपये की ठगी की है।
पीड़ित का आरोप है कि मार्च 2023 में आरोपित घर पर आए और खुद को सबिर ओवरसीज फर्म का पार्टनर बताते हुए अमेरिका भेजकर नौकरी लगवाने की बात कही थी। कहा कि अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर ट्रक चलाने का काम मिलेगा। 15 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
आरोपितों में झांसे में आकर पीड़ित ने रकम दे दी। पीड़ित ने जुलाई 2023 में दो लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से फर्म के खाते में जमा कराए। इसके बाद आरोपितों ने पहले थाईलैंड और फिर अमेरिका भेजने का झांसा दिया और अधिक रकम मांगी। अक्टूबर 2023 में 10 लाख रुपये दिए।
बाद में शराब के कारोबार में निवेश के नाम पर जुलाई 2024 में 25 लाख रुपये लिए गए। बाद में मुनाफा दिखाने के लिए फरवरी 2025 में 16.33 लाख रुपये पीड़ित के खाते में ट्रांसफर किए गए।
आरोप है कि मार्च और अप्रैल 2025 में भी उससे लाखों रुपये लिए गए, लेकिन अमेरिका भेजने के बजाय उसे कनाडा का वीजा देकर पासपोर्ट थमा दिया। सितंबर 2025 में सहारनपुर बुलाकर तमंचा और पिस्टल के बल पर युवक का पासपोर्ट तक छीन लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित सौरभ शर्मा, अमित शर्मा और नीरज धीमान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रकम दो गुना करने का झांसा देकर पीड़ित से ठगे 5.54 लाख रुपये
बड़गांव थानाक्षेत्र के मोरा गांव निवासी शो सिंह ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि फेसबुक के जरिए आरोपित युवक से संपर्क हुआ था।आरोपित ने रकम निवेश करने पर दो गुना मुनाफा होने की बात कही थी।
आरोपित की बातों में आकर पीड़ित ने अलग-अलग तारीखों में आरोपित के खाते में 5.4 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब पीड़ित ने निवेश की रकम निकालने का प्रयास किया तो रुपये नहीं निकल सके। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
