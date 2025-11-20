सहारनपुर में रिटायर्ड फौजी ने सिर में गोली मारकर की आत्महत्या
सहारनपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। रिटायर्ड फौजी ने परिजनों को फोन पर तनाव में होने की बात कही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। गागलहेडी क्षेत्र के गांव निवादा निवासी रिटायर्ड फौजी ने अपने खेत में निजी लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मारकर जान दे दी। रिटायर्ड फौजी पिछले कुछ दिनों से तनाव में था।
थाना गागलहेड़ी एसओ प्रवेश शर्मा ने बताया कि निवादा निवासी 53 वर्षीय अक्षय पुत्र रामपाल सिंह आईटीबीपी से रिटायर्ड है। वह वर्तमान में भगवानपुर स्थित फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाता था।
परिजनों के अनुसार अक्षय कुछ दिनों से तनाव में चल रहा था। बुधवार देर शाम अक्षय खेत की ओर गया था। देर होने पर स्वजनों ने अक्षय को फोन किया तो फोन पर ही उसने तनाव में होने व आत्महत्या करने की बात कही। निजी लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मारकर जान दे दी।
आनन-फानन में स्वजन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के दो लड़के हैं। वह इस समय थाना जनकपुरी क्षेत्र की गणपति विहार कॉलोनी में रह रहा था।
