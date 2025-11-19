Language
    सहारनपुर में थाने से महज 50 कदम दूर दिनदहाड़े मस्जिद में हुई चोरी, दानपात्र और नकदी लेकर चोर फरार

    By Manish Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    नानौता में थाने के पास स्थित एक मस्जिद में दिनदहाड़े चोरी हुई, जहाँ चोरों ने दानपात्र और इमाम के कमरे से लगभग 11 हजार रुपये चुरा लिए। यह घटना उस समय सामने आई जब लोग दोपहर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे। इमाम ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण, नानौता। थाने के ठीक सामने दिनदहाड़े चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए मस्जिद में रखे दानपात्र और इमाम के कमरे से हजारों रुपये की नकदी चुरा ली। घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे की है। मस्जिद थाना नानौता से महज 50 कदम की दूरी पर स्थित है।

    मेंन बाजार मस्जिद सक्को वाली के बरामदे में लगा दानपात्र और मस्जिद के इमाम कारी जुबैर आलम के हुजरे (कमरे) का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मस्जिद के इमाम कारी जुबैर आलम ने बताया कि दानपात्र पिछले करीब छह महीने से नहीं खोला गया था, जिसमें नमाज़ियों की ओर से दी गई करीब छह हजार रुपये की रकम जमा थी।

    वहीं उनके कमरे की अलमारी में रखे लगभग पांच हजार रुपये भी चोर ले उड़े। कुल मिलाकर करीब 11 हजार रुपये की चोरी हुई है। घटना का पता दोपहर में उस समय चला जब लोग जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंचे। इमाम ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    गौरतलब है कि नानौता क्षेत्र में पिछले कुछ समय से धार्मिक स्थलों के दानपात्रों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले भी कई मस्जिदों-मंदिरों से दानपात्र गायब होने की शिकायतें मिल चुकी हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नानौता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।