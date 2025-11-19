सहारनपुर में थाने से महज 50 कदम दूर दिनदहाड़े मस्जिद में हुई चोरी, दानपात्र और नकदी लेकर चोर फरार

संवाद सूत्र, जागरण, नानौता। थाने के ठीक सामने दिनदहाड़े चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए मस्जिद में रखे दानपात्र और इमाम के कमरे से हजारों रुपये की नकदी चुरा ली। घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे की है। मस्जिद थाना नानौता से महज 50 कदम की दूरी पर स्थित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेंन बाजार मस्जिद सक्को वाली के बरामदे में लगा दानपात्र और मस्जिद के इमाम कारी जुबैर आलम के हुजरे (कमरे) का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मस्जिद के इमाम कारी जुबैर आलम ने बताया कि दानपात्र पिछले करीब छह महीने से नहीं खोला गया था, जिसमें नमाज़ियों की ओर से दी गई करीब छह हजार रुपये की रकम जमा थी।

वहीं उनके कमरे की अलमारी में रखे लगभग पांच हजार रुपये भी चोर ले उड़े। कुल मिलाकर करीब 11 हजार रुपये की चोरी हुई है। घटना का पता दोपहर में उस समय चला जब लोग जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंचे। इमाम ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।