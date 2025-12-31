कोहरे को चीरते हुए निकलेंगी गाड़ियां...हादसों पर भी लगेगा ब्रेक, कार कंपनियां ला रही हैं कई हाईटेक फीचर

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहनों की स्पीड पर भी फर्क पड़ता है। वहीं अक्सर दुुघर्टनाएं होती हैं। जिसमें वाहन चालक के साथ ही उसमें सवार लोग घायल हो जाते हैं औंर मौत भी हो जाती है।

कोहरे में हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए कुछ कार कंपनियां नए फीचर भी लाई हैं। यह फीचर हादसों को रोकने में काफी लाभदायक होंगे। सर्दियों के मौसम में घना कोहरा सड़क हादसों की बड़ी वजह बनता जा रहा है।

कम दृश्यता के कारण हर साल हाइवे से लेकर शहर की मुख्य सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें जान-माल का भारी नुकसान होता है। इसी चुनौती को देखते हुए अब कार कंपनियां चालकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर लाई हैं जो कोहरे में भी सुरक्षित ड्राइविंग को संभव बनाएंगे।

ऑटो मोबाइल कंपनियां अपनी नई और आने वाली कारों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) को शामिल कर रही हैं। इसके तहत फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिल रहे हैं, जो कम दृश्यता की स्थिति में भी खतरे का पहले संकेत देकर दुर्घटना को टालने में मदद करते हैं।

दिल्ली रोड स्थित होडा शोरूम के सेल्स मैनेजर मनोज शर्मा ने बताया कि कोहरे के लिए खास तौर पर विकसित की जा रही फॉग सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी लाने की तैयारी में है। यह सिस्टम मौसम और दृश्यता को पहचानकर हेडलैंप की रोशनी, ब्रेकिंग रिस्पांस और स्पीड कंट्रोल को अपने आप एडजस्ट कर देता है। इसके अलावा फॉग लाइट के साथ ऑटो ऑन-ऑफ फीचर और हाई-बीम असिस्ट जैसी तकनीकें भी ड्राइवर की मदद कर रही हैं।



यह भी खास फीचर

कुछ प्रीमियम और मिड-सेगमेंट कारों में अब 360-डिग्री कैमरा, नाइट विजन असिस्ट और हेड-अप डिस्प्ले (एचडीयू) जैसे फीचर भी दिए जा रहे हैं। ये सिस्टम सड़क, वाहन और पैदल यात्रियों की जानकारी सीधे ड्राइवर की नजर के सामने दिखाते हैं जिससे प्रतिक्रिया का समय कम होता है और दुर्घटना का खतरा घटता है।



प्रोजेक्टर टाइप फॉग लाइट तेजी से चीरती हैं कोहरा