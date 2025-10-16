Language
    MP इकरा हसन के बयान पर पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का तीखा पलटवार, बोले- न भूलें मर्यादा, मांगें माफी

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:09 PM (IST)

    कैराना के पूर्व भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर पलटवार करते किया। उन्होंने कैराना पलायन और गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए कहा कि हसन परिवार झूठे आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चौधरी ने इकरा हसन पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।

    Hero Image

    कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और सांसद इकरा हसन के फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कैराना के पूर्व भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर तीखा पलटवार किया है। साथ ही कैराना पलायन से लेकर लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए हसन परिवार की घेराबंदी की। उन्होंने सांसद के बयान को झूठे आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करार दिया है।
    गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदीप चौधरी ने कहा कि हमारा परिवार वर्षों से राजनीति से जुड़ा है परंतु आज तक कोई यह नहीं कह सकता कि उनके पिता या उन्होंने किसी भी प्रकार का गलत कार्य किया हो। कहा कि हाल के प्रकरण में उन्हें और मेरे परिवार को अनुचित रूप से विवादों से जोड़ा गया है, जो पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कभी किसी गलत व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया।
    उन्होंने कहा कि कैराना पलायन के दौरान जिन परिवारों ने पीड़ा झेली, वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज उन्हीं तत्वों को संरक्षण देने वालों द्वारा हमें कटघरे में खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के साथ हुई अभद्रता में कौन लोग शामिल थे यह सबको पता है।
    कैराना में दुकानदारों से वसूली कौन कराता था यह सबको मालूम है। प्रदीप चौधरी ने कहा कि सांसद बनने के बाद से क्षेत्र की जनता के मन से उतर जाने के बाद वह इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सांसद को अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

    यह है मामला

    तीन अक्टूबर को गंगोह क्षेत्र के गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव मंदिर में मूर्तियां खंडित की गई थीं। इसको लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने युवाओं के साथ बाइक रैली निकालकर सांसद इकरा हसन के खिलाफ अपशब्द कहे थे। यह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था तथा रोहित के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद रात में उसे छोड़ दिया गया था।
    बुधवार को गंगोह के गांव छापुर में सांसद इकरा हसन ने समर्थकों के बीच गाली प्रकरण पर चर्चा की। इकरा का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें उन्होंने पूर्व सांसद को कटघरे में लेते हुए समर्थक से उन्हें गालियां दिलवाने के आरोप लगाए थे।