MP इकरा हसन के बयान पर पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का तीखा पलटवार, बोले- न भूलें मर्यादा, मांगें माफी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कैराना के पूर्व भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर तीखा पलटवार किया है। साथ ही कैराना पलायन से लेकर लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए हसन परिवार की घेराबंदी की। उन्होंने सांसद के बयान को झूठे आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करार दिया है।

गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदीप चौधरी ने कहा कि हमारा परिवार वर्षों से राजनीति से जुड़ा है परंतु आज तक कोई यह नहीं कह सकता कि उनके पिता या उन्होंने किसी भी प्रकार का गलत कार्य किया हो। कहा कि हाल के प्रकरण में उन्हें और मेरे परिवार को अनुचित रूप से विवादों से जोड़ा गया है, जो पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कभी किसी गलत व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि कैराना पलायन के दौरान जिन परिवारों ने पीड़ा झेली, वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज उन्हीं तत्वों को संरक्षण देने वालों द्वारा हमें कटघरे में खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के साथ हुई अभद्रता में कौन लोग शामिल थे यह सबको पता है।

कैराना में दुकानदारों से वसूली कौन कराता था यह सबको मालूम है। प्रदीप चौधरी ने कहा कि सांसद बनने के बाद से क्षेत्र की जनता के मन से उतर जाने के बाद वह इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सांसद को अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।