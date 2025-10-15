Language
    MP इकरा हसन हुईं भावुक, पूर्व सांसद पर दागे सवाल, गाली प्रकरण पर बोलीं- क्या यह पूरे समाज की बहन-बेटियों का अपमान नहीं?

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:47 PM (IST)

    कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के गांव छापुर में अपने समर्थकों के बीच कार्यक्रम में भावुक हो गईं। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद से तीखे सवाल पूछे। पूर्व सांसद पर नजदीकी समर्थक से गालियां दिलवाने का आरोप लगाया। उन्होंने गाली प्रकरण को समाज की बहन-बेटियों का अपमान बताया।

    Hero Image

    सहारनपुर के गांव छापुर में समर्थकों के बीच भावुक हुईं सांसद इकरा हसन। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन उस समय भावुक हो गईं जब वह बुधवार को गंगोह के गांव छापुर में अपने समर्थकों के बीच गाली प्रकरण पर चर्चा करने पहुंचीं। इकरा का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पूर्व सांसद को कटघरे में लेते हुए नजदीकी समर्थक से उन्हें गालियां दिलवाने के आरोप लगाए। सांसद ने पूर्व सांसद से कई भावनात्मक सवाल पूछते हुए मंदिर प्रकरण में अपनी गलती समर्थकों से पूछी।
    सांसद इकरा ने कहा कि छापुर में शिव मंदिर तोड़ा गया जिसका उन्हें दुख है। मंदिर तोड़ने जैसी घटनाएं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आजकल कुछ लोग नफरत फैलाने में लगे हैं। वह अपने लोगों के बीच यह पूछने आई हैं कि बताएं कि उनकी गलती कहां है।
    भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि उनके नजदीकी समर्थक ने उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहने के साथ ही उनके पिता व भाई को गालियां दीं। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन क्या यह पूरे समाज की बहन-बेटियों का अपमान नहीं है? क्या पूर्व सांसद अपने नजदीकी समर्थक द्वारा दी गई गालियों का खंडन करेंगे? क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उधर, सांसद इकरा हसन के बयान को लेकर पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी को फोन कर पक्ष जानने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

    यह है पूरा मामला

    तीन अक्टूबर को गंगोह क्षेत्र के गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव मंदिर खंडित किया गया था। इसको लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने युवाओं के साथ बाइक रैली निकालकर सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गालियां दी थीं। यह इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था तथा रोहित के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद रात में उसे छोड़ दिया गया था।