केंचुए से ऑर्गेनिक खाद बनाने के नाम पर हरियाणा के युवक से ठगी, 44 लाख की लगाई चपत
हरियाणा के एक युवक के साथ केंचुए से ऑर्गेनिक खाद बनाने का प्लांट लगाने के नाम पर 44 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। यह धोखाधड़ी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर म ...और पढ़ें
जागरण संवादाता, सहारनपुर। हरियाणा के यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके रिश्तेदार जयदीप ने खुद को कंपनी का एजेंट बताकर रकम निवेश का प्रस्ताव दिया। उसने दावा किया था कि किसानों की जमीन पर केंचुए से खाद बनाने का जैविक प्लांट लगाने के बाद हर महीने 10 प्रतिशत मुनाफा होगा।
24 फरवरी 2024 को जयदीप खुद के सहारनपुर स्थित कंपनी कार्यालय पर ले गया। यहां सीएमडी सुशील कुमार, एमडी संजीव कुमार से मुलाकात कराई। कंपनी की स्कीम बताकर एग्रीमेंट की बात कहीं।
तीन अप्रैल 2024 को पीड़ित को कार्यालय बुलाकर पहले से तैयार फर्जी वर्मी कंपोस्ट यूनिट एग्रीमेंट पर साइन करा लिए। एग्रीमेंट में 21 लाख रुपये दर्शाए गए थे, जबकि कुल 65 लाख रुपये थे, जिसमें 44 लाख रुपये अतिरिक्त कंपनी खाते में ट्रांसफर कराए गए।
इसके लिए पीड़ित ने बैंक से लोन लिया। बाद में कंपनी ने 30 लाख का सिक्योरिटी चेक लिया और बताया कि जरूरत पड़ने पर भुगतान मिल जाएगा। उसके बाद प्लांट नहीं लगा और न ही रकम मिल सकी। बाद में आरोपित कंपनी दफ्तर बंद कर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
