संवाद सूत्र, जड़ौदा पांडा (सहारनपुर)। दहेज जैसी कुप्रथा पर प्रहार हरियाणा के युवक ने प्रहार किया है। बारात लेकर कस्बा बड़गांव में स्थित रायल पैलेस में पहुंचे दूल्हे ने दहेज में मिले तीन लाख 51 हजार रुपये वापस कर दिए। कहा कि दुल्हन ही दहेज है। दूल्हे ने दहेज लोभियों को करारा जवाब दिया है। दूल्हे के इस फैसला का स्वागत करते हुए ग्रामीणों ने सराहना की।

हरियाणा के मुवाना गांव निवासी अमन राणा बीटेक तक शिक्षा प्राप्त हैं। वह क्षेत्र के गांव भटपुरा निवासी इंद्रजीत के यहां कस्बा बड़गांव रायल पैलेस में बारात लेकर पहुंचे। दुल्हन के पिता इंद्रजीत सहित स्वजन ने बारात का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद स्वजन दूल्हे का टीका करने के लिए पहुंचे।