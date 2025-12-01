यूपी में शगुन में मिले 11 लाख लौटाते हुए केवल एक रुपया लेकर दूल्हे ने पेश की मिसाल, कहा- 'दुल्हन ही दहेज है'

संवाद सूत्र जागरण, सहारनपुर। दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए पंजाब से बरात लेकर क्षेत्र के गांव शिमलाना में पहुंचे दूल्हे रमन सिंह ने शगुन में मिले 11 लाख रुपए लौटा कर एक रुपया लेते हुए कहा कि दुल्हन ही दहेज है। दूल्हे के इस फैसला की सराहना की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव शिमलाना निवासी व ग्राम प्रधान काका राणा ने बताया कि गांव निवासी राजकुमार पुत्र मामचंद की बीए पास बेटी आरती का रिश्ता रमन से तय होने के उपरांत पंजाब के नया शहर जिले के गांव चक से रमन सिंह राणा पुत्र संजीव रविवार को बरात लेकर शिमलाना गांव पहुंचे।

लड़की पक्ष के स्वजनों द्वारा बरात का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया। स्वागत करने के उपरांत दोपहर के समय लड़की पक्ष के स्वजन ने दूल्हे का टीका करते हुए शगुन के तौर पर 11 लाख रुपए दिए। बीटेक पास दूल्हे रमन राणा ने दहेज कुप्रथा पर प्रहार करते हुए शगुन में मिले 11 लाख रुपए लौटते हुए एक रुपए लेकर कहा की दुल्हन ही दहेज है।