    यूपी में शगुन में मिले 11 लाख लौटाते हुए केवल एक रुपया लेकर दूल्हे ने पेश की मिसाल, कहा- 'दुल्हन ही दहेज है'

    By Praveen Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:36 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक दूल्हे ने दहेज के रूप में मिले 11 लाख रुपये लौटाकर सिर्फ एक रुपया स्वीकार किया। दूल्हे ने 'दुल्हन ही दहेज है' कहकर समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक मिसाल कायम की। इस कदम से समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।

    दूल्हा रमन संग दुल्हन आरती।

    संवाद सूत्र जागरण, सहारनपुर। दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए पंजाब से बरात लेकर क्षेत्र के गांव शिमलाना में पहुंचे दूल्हे रमन सिंह ने शगुन में मिले 11 लाख रुपए लौटा कर एक रुपया लेते हुए कहा कि दुल्हन ही दहेज है। दूल्हे के इस फैसला की सराहना की जा रही है।

    

    बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव शिमलाना निवासी व ग्राम प्रधान काका राणा ने बताया कि गांव निवासी राजकुमार पुत्र मामचंद की बीए पास बेटी आरती का रिश्ता रमन से तय होने के उपरांत पंजाब के नया शहर जिले के गांव चक से रमन सिंह राणा पुत्र संजीव रविवार को बरात लेकर शिमलाना गांव पहुंचे।

    लड़की पक्ष के स्वजनों द्वारा बरात का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया। स्वागत करने के उपरांत दोपहर के समय लड़की पक्ष के स्वजन ने दूल्हे का टीका करते हुए शगुन के तौर पर 11 लाख रुपए दिए। बीटेक पास दूल्हे रमन राणा ने दहेज कुप्रथा पर प्रहार करते हुए शगुन में मिले 11 लाख रुपए लौटते हुए एक रुपए लेकर कहा की दुल्हन ही दहेज है।

    दूल्हे ने दहेज को सामाजिक कुरीति बताते हुए कहा कि कुप्रथा को खत्म करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। दूल्हे के फैसले की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है। रमन एक कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत है।

