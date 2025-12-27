Edited By: Jagran News Network

By Raj Kumar Sharma Edited By: Jagran News Network

कूच बिहार प्री-क्वार्टर फाइनल ...और पढ़ें

रजत और नावेद के शतक से राजस्थान ने ली 272 रन की बढ़त संवाद सूत्र, जागरण. बिहारीगढ़ (सहारनपुर) : मेहमान राजस्थान ने रजत बघेल (171 रन) और नावेद खान (नाबाद 166) के शतकीय प्रहार की बदौलत पहली पारी में 272 रन की बढ़त बना ली है। शुक्रवार को मौसम साफ रहा और मैच सुबह समय से शुरू हुआ। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने छह विकेट पर 450 रन बना लिए हैं। शनिवार को मैच का अंतिम दिन है और पहली पारी में भारी बढ़त के आधार पर राजस्थान का पढ़ला भारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीसीसीआइ की अंडर-19 कूच बिहार ट्राफी का प्री-क्वार्टर फाइनल उत्तर प्रदेश व राजस्थान के बीच बिहारीगढ़ के सुंदरपुर में सालिटेयर क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। राजस्थान की टीम ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। यूपी की टीम ने पहली पारी में 178 रन बनाए थे। आज सुबह राजस्थान ने अपनी पहली पारी दो विकेट खोकर 50 रन से आगे शुरू की। कल के नाबाद बल्लेबाज रजत ने शानदार बल्लेबाजी की। रजत ने 19 चौके व नौ छक्कों की मदद से 171 रन बनाए। इसके बाद नावेद खान ने भी बेहतरीन शाट्स लगाए। नावेद अभी 16 चौके व आठ छक्कों की मदद से 166 रन बनाकर नाबाद हैं। पूरे दिन मेजबान यूपी के गेंदबाज विकेट को तरसते नजर आए। रजत और नावेद ने मैदान के चारों ओर शाट्स लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। मेजबान उत्तर प्रदेश ने अपने आठ गेंदबाजों का आजमाया, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। आदित्य को तीन और अयान को दो विकेट मिले। अब मैच में मेहमान टीम को पहली पारी में बढ़त के आधार पर अधिक अंक मिलने की संभावना है।