Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रजत और नावेद के शतक से राजस्थान ने ली 272 रन की बढ़त

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:44 AM (IST)

    कूच बिहार प्री-क्वार्टर फाइनल ...और पढ़ें

    रजत और नावेद के शतक से राजस्थान ने ली 272 रन की बढ़त

    संवाद सूत्र, जागरण. बिहारीगढ़ (सहारनपुर) : मेहमान राजस्थान ने रजत बघेल (171 रन) और नावेद खान (नाबाद 166) के शतकीय प्रहार की बदौलत पहली पारी में 272 रन की बढ़त बना ली है। शुक्रवार को मौसम साफ रहा और मैच सुबह समय से शुरू हुआ। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने छह विकेट पर 450 रन बना लिए हैं। शनिवार को मैच का अंतिम दिन है और पहली पारी में भारी बढ़त के आधार पर राजस्थान का पढ़ला भारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीसीसीआइ की अंडर-19 कूच बिहार ट्राफी का प्री-क्वार्टर फाइनल उत्तर प्रदेश व राजस्थान के बीच बिहारीगढ़ के सुंदरपुर में सालिटेयर क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। राजस्थान की टीम ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। यूपी की टीम ने पहली पारी में 178 रन बनाए थे। आज सुबह राजस्थान ने अपनी पहली पारी दो विकेट खोकर 50 रन से आगे शुरू की। कल के नाबाद बल्लेबाज रजत ने शानदार बल्लेबाजी की। रजत ने 19 चौके व नौ छक्कों की मदद से 171 रन बनाए। इसके बाद नावेद खान ने भी बेहतरीन शाट्स लगाए। नावेद अभी 16 चौके व आठ छक्कों की मदद से 166 रन बनाकर नाबाद हैं। पूरे दिन मेजबान यूपी के गेंदबाज विकेट को तरसते नजर आए। रजत और नावेद ने मैदान के चारों ओर शाट्स लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। मेजबान उत्तर प्रदेश ने अपने आठ गेंदबाजों का आजमाया, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। आदित्य को तीन और अयान को दो विकेट मिले। अब मैच में मेहमान टीम को पहली पारी में बढ़त के आधार पर अधिक अंक मिलने की संभावना है।

    उत्तर प्रदेश पहली पारी : 178 रन

    राजस्थान पहली पारी दो विकेट पर 50 रन से आगे

    बल्लेबाज रन गेंद 4 6

    रजत स्टंप युवराज बो भावी 171 200 19 9

    जतिन का भावी बो अयान 24 60 3 1

    आदित्य सैनी का एवं बो आदित्य 00 21 0 0

    नावेद खान नाबाद 166 190 16 8

    कर्ण का शांतनु बो आदित्य 8 10 0 1

    कुसाग्र ओझा नाबाद 48 80 6 0

    अतिरिक्त : नौ रन

    कुल : (100 ओवर में छह विकेट पर) : 450 रन

    विकेट पतन : 3-94, 4-100, 5-288, 6-298

    गेंदबाजी ओ मे रन वि

    यश पंवार 16 1 67 0

    अयान 25 2 127 2

    रवि सैनी 15 3 48 0

    आदित्य 20 1 88 3

    भावी 15 3 49 1

    के कृष्णा 5 0 37 0

    शांतनु 3 2 18 0

    कार्तिकेय 1 0 8 0