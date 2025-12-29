शादियों में फिजूल खर्ची से बचें मुसलमान: अरशद मदनी
मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सहारनपुर के अंबेहटा में सालाना जलसे को संबोधित किया। उन्होंने मुसलमानों से कुरान के बताए रास्ते पर चलने, शराब, ब्याज और नशे स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अंबेहटा के इस्लामनगर रोड स्थित मौलाना शेख हुसैन अहमद मदनी मदरसे में सालाना जलसे का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद रहे। इस दौरान मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आठ जोड़ों का निकाह पढ़ाया।
रविवार को आयोजित जलसे में मुख्य अतिथि मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान को कुरान के बताए रास्ते पर चलना चाहिए । कुरान को दरकिनार करके मुसलमान शराब ,ब्याज और नशे की तरफ जा रहा है जो पूरी कौम के लिए बर्बादी का कारण बन रहा है। उसके साथ ही सिर्फ दिखावे के लिए शादियों में फिजूल खर्ची भी बर्बादी का सबब है।
अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ-साथ दीन की तालीम भी दें। उन्हें डाक्टर, वकील व इंजीनियर भी बनाए। दरवाजे खुले हैं शिक्षा सबके लिए जरूरी है लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव न रखें लड़कियों को भी तालीम दिलाए।
मौलाना सैयद हबीबुल्ला मदनी ने कुरान पूरा करने वाले हाफिज बने 19 बच्चों को पगड़ी पहनकर सम्मानित किया गया तथा कीरात प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भी उपहार व नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।जलसे को मुफ्ती सालेहा सहारनपुर, मुफ्ती अजहर मदनी गंगोह मुफ्ती हबीबुल्लाह छुटमलपुर सहित दूर दूर से आए उलेमा ने संबोधित किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना सैयद अरशद मदनी व संचालन मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी ने किया।इस अवसर पर मौलाना मोहम्मद अली अक्कल कुवा महाराष्ट्र, मौलाना ऊवेस भरूच गुजरात, कारी जुबेर बनी मदरसा सहारनपुर, कारी इलियास पावटी यमुनानगर हरियाणा, मुफ्ती खुबेब देवबंद, कारी आफताब देवबंद, कारी मोहम्मद साबिर मदरसा अशरफ उल उलूम गंगोह, कारी यासीन गावडी बिजनौर, मौलाना हुसैन भरूच गुजरात, मौलाना अजहर मदनी देवबंद, मुफ्ती अमजद मदनी देवबंद आदि उपस्थित रहे।
