शादियों में फिजूल खर्ची से बचें मुसलमान: अरशद मदनी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अंबेहटा के इस्लामनगर रोड स्थित मौलाना शेख हुसैन अहमद मदनी मदरसे में सालाना जलसे का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद रहे। इस दौरान मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आठ जोड़ों का निकाह पढ़ाया।

रविवार को आयोजित जलसे में मुख्य अतिथि मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान को कुरान के बताए रास्ते पर चलना चाहिए । कुरान को दरकिनार करके मुसलमान शराब ,ब्याज और नशे की तरफ जा रहा है जो पूरी कौम के लिए बर्बादी का कारण बन रहा है। उसके साथ ही सिर्फ दिखावे के लिए शादियों में फिजूल खर्ची भी बर्बादी का सबब है।

अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ-साथ दीन की तालीम भी दें। उन्हें डाक्टर, वकील व इंजीनियर भी बनाए। दरवाजे खुले हैं शिक्षा सबके लिए जरूरी है लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव न रखें लड़कियों को भी तालीम दिलाए।

मौलाना सैयद हबीबुल्ला मदनी ने कुरान पूरा करने वाले हाफिज बने 19 बच्चों को पगड़ी पहनकर सम्मानित किया गया तथा कीरात प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भी उपहार व नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।जलसे को मुफ्ती सालेहा सहारनपुर, मुफ्ती अजहर मदनी गंगोह मुफ्ती हबीबुल्लाह छुटमलपुर सहित दूर दूर से आए उलेमा ने संबोधित किया।