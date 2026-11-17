जागरण संवादाता, सहारनपुर। आपातकालीन स्थिति में 108 एंबुलेंस सेवा गर्भवती महिला और उसके नवजात के लिए जीवनरक्षक साबित हुई। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में महिला को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।

ईएमटी ने एंबुलेंस में उपलब्ध डिलीवरी किट की मदद से सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने बेटी को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

टोपूरी गांव निवासी सचिन की पत्नी गीता को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। स्वजन ने 108 एंबुलेंस सेवा पर फोन कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस गांव पहुंची। उसमें तैनात ईएमटी जगपाल और चालक नरेंद्र पाल गीता को लेकर जिला अस्पताल रवाना हुए।