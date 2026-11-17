जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मंडी कोतवाली क्षेत्र के जैन बाग गोल कोठी क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई बड़ी चोरी की वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है। गोल कोठी निवासी जाने माने सर्राफ नीटू जैन के आवास से लाखों रुपये के जेवरात चोरी हो गए। परिवार के अनुसार चोरी गए जेवरात की कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद से परिवार में दहशत का माहौल है और पूरे मोहल्ले में चर्चा का बाजार गर्म है।

बताया जा रहा है कि नीटू जैन की पत्नी मंगलवार की सुबह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर गई थीं। वॉक से लौटने के बाद जब वह घर के ऊपर की किचन में गईं तो वहां का नजारा देखकर वह चौंक गईं। किचन में एक गंडासा पड़ा हुआ था। गंडासा देखकर उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हुई। वह तुरंत अपने कमरे में पहुंचीं और अलमारी को देखा तो उनके होश उड़ गए। अलमारी में रखा सारा जेवर गायब था। चोरों ने बड़ी ही सफाई से अलमारी से सोने चांदी के सभी जेवरात पार कर दिए थे।

घर के अंदर गंडासा मिलने से यह आशंका और गहरी हो गई है कि चोर किसी वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी के साथ घर में घुसे थे। इस घटना ने परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी वारदात कब और कैसे हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित पुलिस की टीम पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया।