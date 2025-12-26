कोहरे में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे महिला को रौंदा, मौत
कोहरे में किसी तेज रफ्तार वाहन ने महिला को रौंद दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात शव पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, स्वार। कोहरे में किसी तेज रफ्तार वाहन ने महिला को रौंद दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात शव पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान कराने के प्रयास में लगी है।
यह हादसा गुरुवार की रात करीब 11.30 बजे काशीपुर–रुद्रपुर राजमार्ग का है। यहां किसी अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे चल रही एक महिला को रौंद दिया। हादसे की शिकार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में इसकी सूचना स्वार कोतवाली पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन
पुलिस को शव के आसपास ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ जिसकी मदद से पुलिस उसकी पहचान करा पाती। बाद में अज्ञात मृतक महिला के रुप में पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि मृतका की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।
रात में कोहरा अधिक छाया था। महिला के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं। शव को फिलहाल जिला अस्पताल में सुरक्षित रखा गया है। मृतका की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित अज्ञात वाहन को भी तलाश किया जा रहा है।
हादसे के समय पैदल जा रही थी महिला
मसवासी: किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के कारण हादसे का शिकार बनी महिला उस वक्त पैदल जा रही थी। महिला को पीछे से रौंद दिया। काशीपुर–रुद्रपुर राजमार्ग पर ग्राम शेखुपुरा के नजदीक मार्ग पर सिंह ढाबा के पास हादसे की शिकार महिला पैदल जा रही थी। रात में कोहरा भी छाया हुआ था। महिला को अचानक पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। चौकी प्रभारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि वह रात में ही टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। महिला के शव की शिनाख्त के ज ल ख् क्ष,,ज ल ख् क्ष,,नहीं हो सकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।