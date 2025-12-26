कोहरे में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे महिला को रौंदा, मौत

संवाद सहयोगी, स्वार। कोहरे में किसी तेज रफ्तार वाहन ने महिला को रौंद दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात शव पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान कराने के प्रयास में लगी है।

यह हादसा गुरुवार की रात करीब 11.30 बजे काशीपुर–रुद्रपुर राजमार्ग का है। यहां किसी अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे चल रही एक महिला को रौंद दिया। हादसे की शिकार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में इसकी सूचना स्वार कोतवाली पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन

पुलिस को शव के आसपास ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ जिसकी मदद से पुलिस उसकी पहचान करा पाती। बाद में अज्ञात मृतक महिला के रुप में पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि मृतका की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

रात में कोहरा अधिक छाया था। महिला के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं। शव को फिलहाल जिला अस्पताल में सुरक्षित रखा गया है। मृतका की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित अज्ञात वाहन को भी तलाश किया जा रहा है।